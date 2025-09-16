24.8 C
Fiestas Patrias generan 30 toneladas de residuos en la ciudad y Centro Histórico

martes, septiembre 16, 2025
  • El Gobierno de la Capital garantiza la recolección de basura durante el 15 y 16 de septiembre, pese al incremento por las celebraciones.

Las celebraciones del CCXXV Aniversario del Grito de Independencia en San Luis Potosí, que congregaron a miles de familias en el Centro Histórico, generaron cerca de 30 toneladas adicionales de residuos en plazas, jardines y en la ciudad.

Este volumen se sumó a la recolección cotidiana, lo que duplicó la cantidad de desechos en la zona durante solo dos días, entre los principales residuos que se recolectan  se encontraron envases de plástico, vasos y platos desechables, restos de comida y cartón provenientes de comercios temporales y de las celebraciones en casa.

El director de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos, Jaime Mendieta Rivera, explicó que este fenómeno es recurrente en las fiestas patrias, aunque cada año representa un reto mayor. Destacó que gracias al esfuerzo de más de 20 trabajadores de limpieza se logró mantener las calles y plazas en condiciones óptimas para la población.

Mendieta subrayó que, además del operativo especial para estos días, es necesario avanzar hacia celebraciones más sostenibles, por lo que llamó a la población a reducir el uso de plásticos, separar la basura y optar por productos reutilizables o biodegradables.

El Gobierno de la Capital reiteró su compromiso de mantener limpia la ciudad y anunció que reforzará las campañas de educación ambiental, así como alianzas con comerciantes para disminuir el impacto de la basura en futuras celebraciones masivas.

