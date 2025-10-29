Festival Razones para Recordar, celebración del Día de Muertos en San Luis Capital junto a las familias potosinas

Las actividades comenzarán desde el viernes 31 de octubre para terminar hasta el lunes 03 de noviembre.

Altares de Muertos, recorridos por El Saucito, conciertos y proyecciones mapping, entre las actividades gratuitas sobresalientes.

Para disfrutar del Día de Muertos, el Gobierno Municipal realizará el magno evento: Festival Razones para Recordar, la celebración de Día de Muertos en San Luis Capital, cuyas actividades gratuitas comenzarán el viernes 31 de octubre y concluirán hasta el lunes 03 de noviembre.

La inauguración oficial del Festival Razones para Recordar será con la apertura del panteón El Saucito y la premiación del concurso de altares el próximo viernes a partir de las 9 de la noche; para posteriormente abrir el altar de Muertos dedicado a Micaela Bustamante impulsora de las posadas en la ciudad y en honor a la primera potosina aviadora, María Marcos Cedillo; después se inaugurará el tapete de aserrín y develación fotográfica de 12 personajes de San Luis y esa noche se concluirá con la proyección mapping en Mausoleos del citado cementerio.

Ya el sábado 01 de noviembre, a partir de mediodía se presentará un ballet folklórico, ya por la tarde habrá recorridos para personas adultas mayores, y por la noche en el Mausoleo de Carlos Díez Gutiérrez se proyectarán Historias del Saucito; otra proyección se hará en criptas familiares y ya para las 11 de la noche, se llevará a cabo la vestimenta y adorno de cruces para recibir a los difuntos.

El domingo 02, comienza con un ballet folklórico; después a las 2 de la tarde, habrá un desfile de Catrinas y Catrines; ya para las 3 pm se presentarán las Mojigangas; a las 5 de la tarde habrá un recorrido de Leyendas; a las 7 de la noche, el encendido de velas para despedir a los difuntos y una media hora después se realizará el concierto de Gipsy Jazz Sangre Coyote.

Para el lunes 03 de noviembre, de nueva cuenta habrá presentación de un ballet folklórico a las 11 am; a las 12:30 horas, un recorrido diurno para niñas y niños; a las 2 pm, presentación de las Mojigangas y para las 5 de la tarde se clausurará el Festival de Día de Muertos San Luis Capital.