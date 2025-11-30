Festival Internacional Letras en San Luis 2025 consolidó a la Capital como referente literario

Al cierre del encuentro internacional, en Palacio Municipal, el Alcalde Enrique Galindo señaló que con este evento, San Luis Potosí refrenda su prestigio tras recibir el nombramiento de la UNESCO como Ciudad Creativa en Literatura, un reconocimiento que impulsa el liderazgo cultural del Gobierno de la Capital.

El Alcalde Enrique Galindo Ceballos encabezó este viernes la clausura del XVIII Festival Internacional Letras en San Luis. En su mensaje final, el Presidente Municipal agradeció a las y los autores nacionales e internacionales que participaron en el encuentro y que, además, fueron testigos y parte del otorgamiento del nombramiento de San Luis Potosí como Ciudad Creativa en Literatura por la UNESCO, un distintivo que —dijo— consolida el carácter cultural de la Capital potosina ante el mundo.

El Alcalde destacó que esta edición 2025, curada por Víctor Manuel Mendiola y David Ortiz Celestino, reafirmó el prestigio del festival gracias a su calidad literaria y a un programa sólido de actividades, con la presencia de autores provenientes de cinco países. Subrayó que alcanzar 18 ediciones implica un compromiso mayor para la organización del festival en 2026, siempre respetando el legado de su fundador, Daniel de la Llera, e impulsando una programación que siga fortaleciendo a San Luis Potosí como un punto de encuentro literario de relevancia internacional.

Durante la ceremonia, realizada en el Palacio Municipal, el público disfrutó de una lectura colectiva moderada por Laura Barrera, con la participación de reconocidas voces como Alberto Ruy Sánchez, Amalia Bautista, Ana Blandiana, Ana Clavel, Diamela Eltit, Gioconda Belli, Rosa Beltrán y Valerio Magrelli, entre otros. El Director de Cultura Municipal, Martín Juárez Córdova, dio la bienvenida a esta sesión que reunió a figuras fundamentales de la literatura contemporánea, además de escritores potosinos cuya presencia honra a la ciudad frente a las grandes personalidades que visitan el festival.

Galindo Ceballos resaltó también el trabajo comunitario desarrollado a través del programa “Letras Rodantes”, que desde octubre llevó lecturas y encuentros literarios a jardines, plazas, centros comunitarios y colonias, con el objetivo de ampliar el acceso a la literatura. Reconoció que estas acciones, sumadas al esfuerzo de escritores locales y al respaldo institucional, permiten que San Luis Potosí consolide un proyecto literario incluyente, con vocación internacional y arraigo social. Con ello, concluyó, la capital está lista para iniciar la ruta hacia la edición 2026 del festival, fortalecida por su reciente distinción como Ciudad Creativa.