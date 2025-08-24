Familias de La Pila reciben complemento alimentario del programa municipal “Bienestar para tu Familia”

Más de 150 familias de La Pila y comunidades reciben complemento alimentario como parte de las acciones del Gobierno de la Capital.

Con el firme compromiso de mejorar la calidad de vida de las familias potosinas, el Gobierno Municipal de San Luis Potosí, a través de la Secretaría del Bienestar Municipal, realizó la entrega de kits alimentarios del programa “Bienestar para tu Familia” en la Delegación La Pila.

En esta jornada, se entregaron 150 kits que consisten en un complemento alimentario con cuatro litros de leche, así como productos de la empresa Bimbo, entre ellos pan blanco, pan tostado, tortillas de harina, mantecadas, galletas Canelitas y galletas Príncipe.

Las familias beneficiadas pertenecen a la cabecera delegacional y a comunidades aledañas como El Terrero, Arroyos y La Cantera.

La delegada Daniela Cid González destacó la importancia de estos programas impulsados por el alcalde Enrique Galindo Ceballos, quien —dijo— “ha priorizado el bienestar de las familias en la capital, llevando acciones concretas a todas las delegaciones y comunidades”. Añadió que “estas entregas reflejan el trabajo coordinado y comprometido que se realiza a través de la Secretaría del Bienestar Municipal, encabezada por el secretario Edmundo Torrescano Medina”.