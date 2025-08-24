20.3 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
spot_img
AYUNTAMIENTO

Familias de La Pila reciben complemento alimentario del programa municipal “Bienestar para tu Familia”

By Redacción
27
spot_img
domingo, agosto 24, 2025

  • Más de 150 familias de La Pila y comunidades reciben complemento alimentario como parte de las acciones del Gobierno de la Capital.

Con el firme compromiso de mejorar la calidad de vida de las familias potosinas, el Gobierno Municipal de San Luis Potosí, a través de la Secretaría del Bienestar Municipal, realizó la entrega de kits alimentarios del programa “Bienestar para tu Familia” en la Delegación La Pila.

En esta jornada, se entregaron 150 kits que consisten en un complemento alimentario con cuatro litros de leche, así como productos de la empresa Bimbo, entre ellos pan blanco, pan tostado, tortillas de harina, mantecadas, galletas Canelitas y galletas Príncipe.

Las familias beneficiadas pertenecen a la cabecera delegacional y a comunidades aledañas como El Terrero, Arroyos y La Cantera.

La delegada Daniela Cid González destacó la importancia de estos programas impulsados por el alcalde Enrique Galindo Ceballos, quien —dijo— “ha priorizado el bienestar de las familias en la capital, llevando acciones concretas a todas las delegaciones y comunidades”. Añadió que “estas entregas reflejan el trabajo coordinado y comprometido que se realiza a través de la Secretaría del Bienestar Municipal, encabezada por el secretario Edmundo Torrescano Medina”.

Artículo anterior
Primeros resultados del programa “Por Buen Camino” del Gobierno de la Capital en Bocas
Artículo siguiente
Niños y niñas de la Delegación La Pila disfrutan del Aprendimóvil y Biblioteca Móvil
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.