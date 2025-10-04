14.9 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
AYUNTAMIENTO

Estrategias de seguridad del Alcalde Galindo ha reducido percepción de inseguridad en la ciudadanía

By Redacción
88
spot_img
sábado, octubre 4, 2025

  • Según la población potosina la inseguridad ha bajado 10 puntos porcentuales de 2021 a 2025; resalta también el mejoramiento de las condiciones laborales de oficiales de la SSPC.

Como parte de los resultados en materia de seguridad pública en estos primeros 4 años del Gobierno Municipal encabezado por el Alcalde Enrique Galindo Ceballos, sobresalen la disminución en cuanto a la percepción de la inseguridad desde la opinión de la ciudadanía, así como el mejoramiento de la situación laboral de quienes integran la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Capital (SSPC).

De esta manera, el Ayuntamiento de San Luis Potosí ha logrado mantener no sólo una ciudad en orden, sino en paz social y con la libertad de disfrutar de un Municipio con espacios más seguros debido a las acciones relacionadas con la seguridad.

En cuanto a la mejora en la percepción de inseguridad, las potosinas y potosinos han reconocido que la inseguridad ha bajado casi 10 puntos porcentuales, de 79.71% a 71.9%, entre 2021 y 2025, cifra menor al promedio histórico.

También es de resaltar el reconocimiento al Desempeño Policial al entregar más de 8 mil 240 estímulos económicos a oficiales por su buen desempeño policial en cuatro años -de los cuales, 2 mil 45 se entregaron en el último periodo-, lo que implicó una inversión de 24 millones de pesos. Y en cuanto al desarrollo humano de las y los policías, destaca la modernización de la justicia mediante la implementación del Modelo Nacional de Justicia Cívica y la construcción y el funcionamiento del primer Juzgado Cívico Municipal en el Estado.

De esta manera, tanto la estrategia de seguridad, así como los operativos impulsados por el Alcalde, Enrique Galindo, han permitido una percepción de inseguridad a la baja, delitos en picada, pero además una SSPC fortalecida y dignificada, todo ello de acuerdo con evaluaciones externas del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el INEGI.

 

Artículo anterior
Hamás acepta plan de paz propuesto por Trump; acuerda liberar a todos los rehenes
Artículo siguiente
Subraya Senadora Verónica Rodríguez continuidad y resultados encabezados por el Alcalde Enrique Galindo
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.