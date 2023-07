Estela Arriaga y Alcalde Enrique Galindo, han entregado más de 20 mil lentes gratuitos  

“Son lentes de calidad, con los que contribuimos en el bienestar de las personas”, dijo la titular del DIF de la Capital.

El Servicio inicia en jornadas de la “Ruta de la Salud” que el DIF capitalino acerca a colonias y comunidades rurales.

SLP.- La Presidenta del DIF Municipal de San Luis Potosí, Estela Arriaga Márquez y el Alcalde Enrique Galindo Ceballos, encabezaron la entrega masiva de lentes de aumento a personas que por falta de recursos no tienen acceso a ellos, acción con la que se han atendido hasta hoy a más de 20 mil habitantes del municipio.

En el uso de la voz, la Presidenta Estela Arriaga, puntualizó que la entrega de lentes de este jueves, inició con el proceso de diagnóstico que se les realizó a las personas en las jornadas de la Ruta de la Salud en las colonias San Sebastián, Garita de Jalisco, Graciano Sánchez, Jardín Colón, Progreso, Satélite y Arbolitos, y añadió: “Los lentes que hoy reciben son de calidad, queremos contribuir en su bienestar, en la recuperación de su vista para que vivan de la mejor manera posible”.

Por su parte, el Alcalde Capitalino remarcó que los municipios no cuentan con servicios de salud pública para la ciudadanía, no hay hospitales ni clínicas municipales, por lo que mencionó que su gobierno implementó mecanismos para poder proporcionar asistencia a la población que vive en condición de desventaja económica, y que no cuenta con asistencia social del IMSS o del ISSSTE.

Expuso que por eso se diseñó el programa “Ruta de la Salud”, con la intención de que el cuerpo médico y de enfermería vaya a las colonias y a comunidades apartadas, en donde hay personas que tienen padecimientos clínicos que les impiden trasladarse a algún centro de salud.

“Lo más importante es llegar a una edad avanzada con calidad de vida, con dignidad para vivir, y entre los elementos está el ver bien, oír bien, tener dentadura sana”, comentó el Alcalde Galindo.

Para alcanzar la meta, precisó que el DIF creó un abanico de servicios gratuitos para atender esa parte especial de un adulto mayor. También mencionó que vino la segunda parte con la atención a niñas, niños y adolescentes para coadyuvar en el sano desarrollo de quienes empiezan la vida: “Estamos a tiempo de corregir, para que tengan una vida provechosa y en mejores condiciones”.

“Todo es gratuito, lentes, aparatos auditivos, glucómetros. Eso es lo que el Ayuntamiento aporta a la salud pública de la ciudad”, dijo el Alcalde Enrique Galindo.

