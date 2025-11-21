19.4 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
AYUNTAMIENTO

Este viernes 21 de diciembre, el DIF Municipal tendrá Mercadito Inclusivo en la Unidad Administrativa Municipal

By Redacción
91
spot_img
jueves, noviembre 20, 2025

  • “Cada compra impulsa directamente la autonomía y economía de quienes forman parte de este programa”: Presidenta del DIF Capitalino, Estela Arriaga Márquez
  • Personas con discapacidad, cuidadoras y adultos mayores ofrecerán productos y servicios hechos con talento y dedicación

SLP.- El Sistema Municipal DIF de San Luis Potosí invita a todas y todos los potosinos a sumarse este 21 de noviembre al Mercadito Inclusivo, un espacio creado para impulsar el talento, el trabajo y el esfuerzo de personas con discapacidad, personas cuidadoras y adultos mayores que forman parte de nuestros programas de inclusión.

“El Mercadito Inclusivo es un recordatorio de que todas las personas tenemos talentos que merecen ser vistos, valorados y apoyados. Cada compra es un impulso directo a quienes trabajan todos los días para salir adelante, muchas veces enfrentando retos adicionales. Les invito de corazón a acompañarnos y ser parte de esta cadena de apoyo, solidaridad y amor por nuestra comunidad”, dijo la presidenta del DIF Capitalino, Estela Arriaga Márquez.

El Mercadito Inclusivo se llevará a cabo en la explanada de la Unidad Administrativa Municipal, en Salvador Nava Martínez #1580, en un horario de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

Durante esta edición, las y los asistentes podrán encontrar productos artesanales, servicios, regalos, decoración, repostería, manualidades y mucho más, elaborados con dedicación y amor por quienes buscan fortalecer su economía y demostrar sus habilidades.

En el DIF Municipal, existen razones para crear espacios dignos y accesibles que fortalecen la autonomía económica y social de

El DIF Municipal reafirma su compromiso de crear espacios dignos y accesibles que fortalezcan la autonomía económica y social de las personas con discapacidad, sus cuidadoras y los adultos mayores.

Artículo anterior
Alcalde Galindo instruye redoblar esfuerzos para simplificar trámites municipales
Artículo siguiente
«Trump está interesado en tomar medidas adicionales contra los cárteles en México»: Casa Blanca
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.