Este viernes 21 de diciembre, el DIF Municipal tendrá Mercadito Inclusivo en la Unidad Administrativa Municipal

“Cada compra impulsa directamente la autonomía y economía de quienes forman parte de este programa”: Presidenta del DIF Capitalino, Estela Arriaga Márquez

Personas con discapacidad, cuidadoras y adultos mayores ofrecerán productos y servicios hechos con talento y dedicación

SLP.- El Sistema Municipal DIF de San Luis Potosí invita a todas y todos los potosinos a sumarse este 21 de noviembre al Mercadito Inclusivo, un espacio creado para impulsar el talento, el trabajo y el esfuerzo de personas con discapacidad, personas cuidadoras y adultos mayores que forman parte de nuestros programas de inclusión.

“El Mercadito Inclusivo es un recordatorio de que todas las personas tenemos talentos que merecen ser vistos, valorados y apoyados. Cada compra es un impulso directo a quienes trabajan todos los días para salir adelante, muchas veces enfrentando retos adicionales. Les invito de corazón a acompañarnos y ser parte de esta cadena de apoyo, solidaridad y amor por nuestra comunidad”, dijo la presidenta del DIF Capitalino, Estela Arriaga Márquez.

El Mercadito Inclusivo se llevará a cabo en la explanada de la Unidad Administrativa Municipal, en Salvador Nava Martínez #1580, en un horario de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

Durante esta edición, las y los asistentes podrán encontrar productos artesanales, servicios, regalos, decoración, repostería, manualidades y mucho más, elaborados con dedicación y amor por quienes buscan fortalecer su economía y demostrar sus habilidades.

El DIF Municipal reafirma su compromiso de crear espacios dignos y accesibles que fortalezcan la autonomía económica y social de las personas con discapacidad, sus cuidadoras y los adultos mayores.