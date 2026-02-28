Este sábado abren las cajas recaudadoras municipales para aprovechar el último día de descuento de 10% en predial

Las y los contribuyentes podrán acudir de 8:00 a 15:00 horas para obtener el 10 por ciento de descuento vigente durante febrero.

El Gobierno de la Capital informó que este sábado 28 de febrero las cajas recaudadoras municipales brindarán atención en horario de 8:00 a 15:00 horas, con el objetivo de que la ciudadanía aproveche el último día del 10 por ciento de descuento en el pago del impuesto predial.

La administración municipal recordó que este estímulo estuvo vigente durante todo el mes de febrero como parte del programa de incentivos para contribuyentes cumplidos, por lo que invitó a realizar el trámite antes de que concluya el plazo.

El Ayuntamiento reiteró que los recursos obtenidos mediante el predial se destinan al fortalecimiento de la infraestructura urbana y a la mejora de los servicios públicos en beneficio de San Luis Capital.