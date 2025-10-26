Este domingo inician los Juegos Latinoamericanos de Policías y Bomberos en San Luis Capital

La ciudad se prepara para una semana de deporte y confraternidad, invitando a la ciudadanía a la ceremonia inaugural en Plaza de Armas.

Este domingo 26 de octubre, San Luis Capital se engalanará para dar inicio a la XII edición de los Juegos Latinoamericanos de Policías y Bomberos. Hasta el 1 de noviembre, nuestra ciudad será el epicentro de la actividad deportiva, reuniendo a cerca de 3 mil competidores de 16 países: México, Brasil, Perú, Guatemala, Colombia, El Salvador, España, Bolivia, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, Francia, Estados Unidos, Honduras, Pakistán e India, que sumarán su talento a este magno evento.

La jornada inaugural comenzará a las 9:00 horas con las competencias de Ciclismo de Ruta en La Pila, Ciudad Maderas, seguidas por el Ciclismo MTB a las 14:00 horas. El punto culminante del día será la Ceremonia de Apertura, que se llevará a cabo a las 10:00 horas en la emblemática Plaza de Armas, un evento al que se invita cordialmente a toda la ciudadanía para ser parte de esta celebración.

Estos juegos representan una plataforma única para el intercambio de experiencias y el fortalecimiento de lazos entre los participantes, promoviendo valores fundamentales a través del deporte. Además de la camaradería y la competencia sana, el evento proyecta la imagen de San Luis Potosí a nivel internacional y genera una importante derrama económica para la región.

Durante toda la semana, diversas sedes de la ciudad albergarán competencias de disciplinas como fútbol 5, voleibol, tiro, baloncesto, natación, judo, box y muchas más, culminando cada día con ceremonias de medallas. La Ceremonia de Clausura se realizará el 1 de noviembre, prometiendo una semana llena de emoción y actividades para todos los gustos.