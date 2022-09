¿Estás pensando en abrir un negocio? El Ayuntamiento te da estas recomendaciones que serán de gran utilidad  

Un punto clave es que el giro del negocio sea compatible con la zona de la ciudad donde se pretende instalar.

Dependiendo del giro del negocio, será los dictámenes técnicos que solicitarán diversas dependencias municipales y estatales.

Si dentro de tus planes profesionales proyectas abrir un negocio, desde la Dirección de Comercio del Ayuntamiento de San Luis Potosí te damos algunas recomendaciones generales que serán de utilidad para comenzar con orden.

Es muy importante que el inmueble donde se va a establecer el negocio cuente con su respectiva licencia de construcción, emitida en su momento por la autoridad correspondiente. Solo de esta manera se podrá registrar la solicitud para obtener la licencia de funcionamiento.

Si el inmueble del negocio es arrendado, es fundamental que coincida el nombre del recibo de pago del impuesto predial con el nombre del arrendatario que firma el contrato de arrendamiento y con las escrituras del inmueble, esto garantiza certeza jurídica al proceso de licencia de funcionamiento.

El proceso comienza cuando el interesado presenta el expediente con la documentación requerida. El equipo de la Dirección de Comercio revisa que el expediente cuente con todos los requisitos solicitados, de ser así, se ingresa al Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE).

Con base en el giro de negocio que se pretende instalar, serán los dictámenes técnicos necesarios que se solicitarán, por lo regular son dictámenes que emiten las direcciones municipales de Ecología, Comercio, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de ser el caso, instancias externas como Bomberos y Gobernación.

Otra recomendación básica es que el trámite se haga de manera directa por parte del interesado, no es necesario apoyarse en intermediarios ni caer en la trampa de comprar Licencias de Funcionamiento para venta y/o consumo de bebidas alcohólicas, que en ocasiones se ofertan a través de medios digitales, ya que acorde al artículo 22 de la Ley de Bebidas Alcohólicas del Estado, dichas licencias no podrán ser motivos de donación, cesión o venta, por lo que no podrán ser vendidas, cedidas, arrendadas, permutadas o gravadas; la única autoridad que puede expedir los permisos de manera legal en el municipio de San Luis Potosí es el Ayuntamiento.

Lo más importante es que sepas que no estás solo, el equipo de la Dirección de Comercio te acompaña en el proceso de apertura de tu negocio, pues se trata de tu sueño y de tu patrimonio, así que vale la pena hacerlo con orden y seguridad.

