Espectacular Árbol Navideño ilumina la Unidad Administrativa Municipal

⁠El Alcalde Enrique Galindo y la Presidenta del DIF Municipal, Estela Arriaga Márquez, encabezaron un emotivo evento donde convivieron con niñas y niños del Centro Down, del Centro Educativo para Sordos Hermenéutica y con hijos de trabajadores municipales.

⁠⁠Autoridades municipales entregaron regalos donados por directores y coordinadores del Ayuntamiento.

El presidente municipal Enrique Galindo Ceballos llevó a cabo el encendido del árbol navideño en la Unidad Administrativa Municipal, acompañado por la presidenta del DIF capitalino, Estela Arriaga Márquez. El evento reunió a trabajadoras y trabajadores de la dependencia, quienes junto con sus familias participaron en una celebración marcada por el espíritu de unión y el inicio de las festividades decembrinas.

Entre los asistentes destacaron las niñas y niños del Centro Down y del Centro Educativo para Sordos Hermenéutica, quienes fueron invitados especiales a este acto. También estuvieron presentes los hijos de las y los trabajadores municipales, quienes disfrutaron de las actividades organizadas para esta ocasión.

Durante el encendido, el alcalde Enrique Galindo y la presidenta del DIF Municipal dirigieron un mensaje de buenos deseos para todas las familias potosinas, resaltando la importancia de compartir momentos de convivencia y solidaridad en estas fechas de fin de año. Ambos reafirmaron el compromiso de la administración para seguir impulsando acciones que fortalezcan el tejido social.

Como parte de la celebración, las niñas y los niños de las asociaciones recibieron regalos donados por directores y coordinadores del Ayuntamiento, un gesto que subrayó el espíritu de generosidad que caracteriza estas fiestas. El evento cerró con un ambiente festivo, iluminado por el árbol navideño que simboliza esperanza y unión para toda la comunidad. Encendido del árbol navideño ilumina la Unidad Administrativa Municipal