Escuadrón de Bienestar Infantil realiza jornada de reforestación en Camino La Presa

• Niñas y niños del Escuadrón Municipal participaron en la plantación de árboles tras recibir capacitación especializada.

• La actividad fortalece el compromiso ambiental del Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Enrique Galindo Ceballos.

En una acción ejemplar de conciencia ambiental y participación ciudadana, el Escuadrón de Bienestar Infantil Municipal llevó a cabo una jornada de reforestación en el Camino La Presa, sumándose activamente al cuidado de San Luis Capital y a la construcción de un San Luis Amable, que impulsa ell alcalde Enrique Galindo Ceballos.

Previo a la actividad, las y los integrantes del Escuadrón recibieron la capacitación “Reforestación: Método Correcto de Plantación y Cuidados Posteriores”, impartida por especialistas de Casa Colorada, quienes compartieron conocimientos técnicos sobre el manejo responsable de especies vegetales y su impacto en el entorno urbano.

Durante la jornada, se realizó la plantación de ejemplares de pirul chino, especie seleccionada por su adaptabilidad a las condiciones climáticas de San Luis Potosí y su resistencia en zonas de recarga ambiental. Esta acción no solo embellece el espacio público, sino que contribuye a mejorar la calidad del aire y a fortalecer el vínculo de las infancias con el medio ambiente.

“El Escuadrón de Bienestar Infantil representa el compromiso de este Gobierno con la formación de ciudadanía desde la niñez. Verlos plantar árboles con responsabilidad y entusiasmo es sembrar futuro para San Luis”, expresó el secretario de Bienestar Municipal, Edmundo Torrescano Medina.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su visión de construir una ciudad más verde, participativa y consciente, donde las nuevas generaciones se conviertan en protagonistas del bienestar colectivo.