Escuadrón de Bienestar Infantil: niñas y niños, guardianes del futuro de San Luis Capital

El Alcalde Enrique Galindo dio arranque a este programa del Gobierno de la Capital, a través de la Dirección de Bienestar Municipal, fomenta la participación ciudadana de la niñez potosina con un programa innovador de valores, conciencia ecológica y beneficios para toda la familia.

Durante el arranque del Escuadrón de Bienestar Infantil, el Alcalde Enrique Galindo Ceballos aseguró que este programa representa una nueva manera de formar ciudadanía desde la infancia, con un enfoque en la protección del medio ambiente, el cuidado del agua y la ecología: “Queremos que nuestras niñas y niños crezcan con conciencia, que sean parte de la solución y que desde hoy sepan que su voz y sus acciones cuentan para construir una mejor ciudad”, destacó.

El Presidente Municipal recordó que la crisis de agua vivida en 2023 es ejemplo de la urgencia de educar en valores ambientales a las nuevas generaciones: “Si cuando teníamos 5 o 10 años nos hubieran enseñado que venía esta crisis, hoy tendríamos una ciudad distinta. Ahora queremos que nuestros hijos, que los niños, aprendan a cuidar cada gota de agua, a proteger los árboles, a ser responsables con su entorno y a guiar también a sus papás en esta misión”, señaló.

Por su parte, el Secretario de Bienestar Municipal, Edmundo Torrescano Medina, explicó que el Escuadrón de Bienestar Infantil es un programa lúdico y educativo, diseñado para que niñas y niños se conviertan en miembros activos del cambio positivo en San Luis Potosí. Cada integrante recibe una credencial que les acredita como parte del escuadrón, con la que podrán ganar puntos, subir de rango y acceder a beneficios que refuercen su participación.

El programa está basado en siete superhéroes que representan valores y causas: Aqua, protectora del agua; Rápidus, defensor de la movilidad segura; Terranova, guardián de la naturaleza; Armony, promotora de la voz infantil; el Guardián Amable, que fomenta el respeto en familia; Mr. Ciudad, vigilante del desarrollo urbano; y Capitana Libertín, protectora de las calles. Con ellos, el Gobierno de la Capital busca motivar a la niñez para convertirse en agentes de cambio y formar desde ahora a las y los líderes ciudadanos del futuro.