AYUNTAMIENTO

Escuadrón de Bienestar Infantil Municipal participa en jornada de limpieza en la Glorieta Mariano Jiménez

martes, septiembre 23, 2025

  • El Escuadrón Municipal se sumó a labores de limpieza y mejora urbana, fomentando el civismo desde la infancia.
  • La actividad se realizó en el marco del programa Domingo de Pilas, encabezado por el alcalde Enrique Galindo Ceballos.

Con entusiasmo y compromiso ciudadano, el Escuadrón de Bienestar Infantil Municipal participó activamente en una jornada de limpieza y mejora urbana en la Glorieta Mariano Jiménez, como parte de las acciones formativas que impulsa el Gobierno Municipal de San Luis Potosí.

La actividad se desarrolló en el marco del programa Domingo de Pilas con Mi Gobierno Municipal, encabezado por el alcalde Enrique Galindo Ceballos, y tuvo como objetivo fortalecer el sentido de pertenencia, el cuidado del entorno y la participación comunitaria desde edades tempranas.

El Escuadrón Municipal, conformado por niñas y niños potosinos, se ha convertido en un referente de formación cívica y valores comunitarios. Su presencia en esta jornada reafirma el compromiso del Gobierno de la capital por construir ciudadanía desde la infancia.

“El Escuadrón de Bienestar Infantil es una semilla de conciencia social. Ver a las niñas y niños participar con alegría en la limpieza de su ciudad nos demuestra que el bienestar también se construye desde el ejemplo”, expresó el secretario de Bienestar Municipal, Edmundo Torrescano Medina.

Estas acciones fortalecen el tejido social y promueven una cultura de colaboración entre generaciones, consolidando el modelo de ciudad amable que impulsa el Gobierno Municipal.

