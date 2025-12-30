Escenario del mundo: Festival San Luis en Primavera consolida a San Luis Capital como referente cultura

Gracias al impulso del Gobierno Municipal de San Luis Potosí y a una visión estratégica que coloca a la cultura como motor de desarrollo social, turístico y económico, la Dirección de Cultura Municipal cerró 2025 con resultados históricos a través del IV Festival Internacional San Luis en Primavera, consolidando a la Capital potosina como un escenario cultural de proyección mundial.

Con el respaldo del alcalde Enrique Galindo Ceballos, este festival se ha posicionado como uno de los encuentros culturales más importantes del país, al ofrecer una programación artística diversa, incluyente y de alta calidad, que transforma el espacio público y fortalece la identidad cultural de San Luis Potosí.

En su cuarta edición, el Festival Internacional San Luis en Primavera registró la asistencia de 250 mil personas, quienes disfrutaron de 90 actividades culturales desarrolladas en plazas, teatros, jardines y recintos emblemáticos de la ciudad. La programación contó con la participación de 1,600 artistas internacionales, nacionales y locales, de los cuales la mitad son potosinas y potosinos, integrados al Catálogo de Artistas Potosinos (CAPO), fortaleciendo así el talento local y su proyección ante públicos diversos.

A lo largo de sus cuatro ediciones, el Festival ha logrado convocar a más de un millón de espectadores, consolidándose como un evento de gran impacto social y cultural. Además, ha generado una derrama económica superior a los 500 millones de pesos para el municipio, beneficiando a sectores como el turismo, la hotelería, la gastronomía, el comercio y los servicios, lo que reafirma a la cultura como un motor estratégico para el desarrollo económico de la Capital.

Uno de los ejes fundamentales del Festival ha sido su carácter incluyente y accesible. En este sentido, a lo largo de sus ediciones se ha beneficiado a más de 3 mil personas con discapacidad, mediante conciertos, funciones de teatro, exposiciones y experiencias sensoriales, muchas de ellas acompañadas por intérpretes de Lengua de Señas Mexicana, garantizando el derecho de todas y todos al disfrute de la cultura.

El director de Cultura Municipal, Martín Juárez Córdova, destacó que el Festival es resultado de una política cultural sólida y con visión de futuro. “San Luis en Primavera es hoy una plataforma que conecta a nuestra ciudad con el mundo, impulsa el talento potosino y genera bienestar social y económico. Estos logros son posibles gracias al respaldo decidido del alcalde Enrique Galindo Ceballos y al trabajo coordinado con artistas, promotores y ciudadanía”, señaló.

Juárez Córdova subrayó que el Festival no solo fortalece la proyección internacional de San Luis Potosí, sino que también genera orgullo e identidad entre sus habitantes. “Cuando la cultura ocupa el espacio público, la ciudad se transforma; por eso, el Festival Internacional San Luis en Primavera es una de las grandes Razones para Amar a San Luis”, afirmó.

De cara a la edición 2026, el Gobierno Municipal y la Dirección de Cultura anticipan grandes resultados, con una programación aún más amplia, mayor participación artística y un impacto cultural, social y económico superior, que continuará posicionando a San Luis Potosí como una Capital viva, creativa y abierta al mundo.

El Gobierno de la Capital reiteró su compromiso de seguir impulsando proyectos culturales de gran alcance, convencido de que la cultura es un puente entre comunidades, un motor de desarrollo y una herramienta fundamental para proyectar a San Luis Potosí en el escenario nacional e internacional.