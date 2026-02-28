Entregan Distintivo a la Excelencia Municipal 2026 al Alcalde Enrique Galindo

En el marco de la reunión de Ciudades Capitales de México, le fue otorgado a San Luis Capital, a través de su Alcalde Enrique Galindo Ceballos el galardón que reconoce las políticas públicas innovadoras, por el Observatorio Turístico Municipal.

En el marco de la XVI Sesión Plenaria de la Asociación de Ciudades Capitales de México (ACCM) y de la 2ª Edición del Distintivo a la Excelencia Municipal 2026, el Alcalde Enrique Galindo Ceballos recibió este reconocimiento por el proyecto del Observatorio Turístico de San Luis Capital.

Este distintivo reconoce a los gobiernos municipales que implementan políticas públicas innovadoras, con resultados medibles y alto impacto social. En este caso, se destacó el trabajo técnico, estadístico y estratégico del Observatorio Turístico como una herramienta fundamental para la toma de decisiones, el fortalecimiento del sector y la proyección de la ciudad como destino competitivo a nivel nacional.

El Observatorio Turístico de San Luis Capital se ha consolidado como un instrumento clave para generar información confiable sobre la actividad turística, analizar indicadores estratégicos y diseñar acciones que impulsen el crecimiento ordenado del sector, en coordinación con prestadores de servicios y actores económicos.

Con este reconocimiento, el Gobierno Municipal de San Luis Capital, encabezado por el Alcalde Enrique Galindo Ceballos, refrendó su compromiso con la innovación, la transparencia y la mejora continua en la gestión pública, posicionándose como una de las ciudades capitales que apuesta por la planeación estratégica y el fortalecimiento del turismo como motor de desarrollo económico.