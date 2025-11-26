Entrega el Gobierno de la Capital el Premio Municipal al Mérito Ecológico 2025

Los reconocimientos fueron entregados en las categorías de: Personas en lo Individual; Instituciones Públicas y Privadas; Comunidad; Organizaciones de la Sociedad Civil y en Sector Empresarial

Con la presencia de ambientalistas, dirigentes de cámaras empresariales y representantes de instituciones académicas, el Gobierno Municipal entregó el Premio Municipal al Mérito Ecológico 2025, que tiene como objetivo concientizar a la sociedad y reconocer a personas e instituciones que han destacado en acciones por el cuidado del medio ambiente.

Los premios fueron entregados en cinco diferentes categorías: en la de Personas en lo Individual a Mariana Buendía Oliva y reconocimiento al mérito ecológico a Erika Loyola Martínez; mientras que en Instituciones Públicas y Privadas fue para la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado y a la Agenda Ambiental de la UASLP.

En la categoría de Comunidad, las ganadoras fueron la Junta de Participación Ciudadana de la demarcación 163 “Todos Somos Himno”; entanto que en la categoría de Organizaciones de la Sociedad Civil fue para la Estancia Para el Perro Abandonado; y en la de Sector Empresarial se reconoció a Red AmbientaL y a Petroquímica de Aceites.

A nombre de los ganadores, el destacado ambientalista y director de la empresa Petroquímica de Aceites, Guillermo Aldrett, agradeció al alcalde por ser el principal impulsor de las políticas públicas en favor de la ecología y el medio ambiente; además de haber instituido este premio “que abre la puerta a la lucha por la preservación de los recursos naturales del municipio.

Por su parte, el Secretario General del Ayuntamiento, Fernando Chávez Méndez, afirmó que este premio refuerza las acciones y proyectos que fortalecen la cultura ambiental refrendó el compromiso del Gobierno Municipal por impulsar políticas públicas para fomentar la sostenibilidad. “Gracias a los participantes por su voluntad de servir y cuidar el entorno, por motivar y demostrar que la ecología es un acto de amor por nuestra ciudad”, puntualizó.