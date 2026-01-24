22.7 C
Entra en operación el pozo Jacarandas II

sábado, enero 24, 2026

  • Interapas continúa esta mañana con la distribución con pipa en las colonias San Ángel y El Rosedal.
  • El suministro por red, se regularizará gradualmente en toda su zona de influencia.

SLP.-  Interapas informó que el pozo Jacarandas II ya se encuentra en operación, lo que permitirá mejorar el suministro de agua en la zona norte de la ciudad.

Con la puesta en marcha de este pozo, el servicio comenzará a regularizarse de manera gradual en las colonias Hidalgo, Rural Atlas, San Ángel, Torres de México, Valle Verde, Saucito, División del Norte, Mezquital, El Rosedal, La Forestal, Santa Cristina, San Humberto, Villas del Saucito y Retornos.

De igual forma, esta mañana continúan los operativos con pipas en la colonia San Ángel y El Rosedal, en tanto se regulariza el suministro por red en estas colonias.

Interapas mantendrá seguimiento a la operación del pozo y continuará informando a la ciudadanía a través de sus canales oficiales.

 

 

