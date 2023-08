Enrique Galindo sigue firme en el rescate de la zona norte de SLP; entregó nueva pavimentación en la colonia Tercera Grande  

Vecinos de la Primera Privada de las Vías México – Laredo vieron su calle pavimentada por primera vez, después de 50 años en el abandono.

“Esta es la calle más importante de sus vidas y hoy ven cumplido el sueño de verla pavimentada”, dijo el Presidente Municipal.

Al hacer entrega de la obra de pavimentación de la calle 1a. Privada de las Vías México-Laredo, en la colonia Tercera Grande, el Presidente Municipal Capitalino, Enrique Galindo Ceballos, señaló que con estos trabajos del programa Vialidades Potosinas, el Gobierno de la Capital está cumpliendo con un anhelo de más de 50 años para las personas que habitan este sector del norte de la ciudad.

“Hay vecinos que tienen 50 años esperando esta pavimentación y hoy ven cumplido un sueño. Quizá esta no sea la gran avenida; no es Carranza, no es ninguna de estas grandes vialidades, pero para ustedes es la calle más importante y es la calle principal de sus vidas, porque es en la que viven”, enfatizó el Jefe del Gobierno de la Capital.

“Como Gobierno vamos a seguir rescatando la ciudad, porque esa es la misión que tengo y en la que me comprometí con ustedes”, señaló el Presidente Municipal Enrique Galindo Ceballos: “Esta calle es para ustedes y espero que la disfruten y que la cuiden, porque esta es la calle de su vida y sabemos que esta obra es muy significativa para esta zona de la ciudad”.

A nombre de los vecinos de la colonia Tercera Grande, José Luis Salas señaló que los habitantes de la Primera Privada de las Vías México – Laredo, “batallábamos bastante. Hoy los más beneficiados son los niños, que pueden correr por su calle. Antes no podían hacer nada porque estaba el drenaje colapsado”.

El Director de Obras Públicas del Ayuntamiento, Nazario Pineda Osorio, explicó que además de la construcción del pavimento, el programa Vialidades Potosinas creó red de drenaje y descargas sanitarias; así como red de agua potable y tomas domiciliarias. Además se construyeron banquetas y guarniciones de concreto, así como pintura de pasos peatonales y la instalación de boyas y señalética vertical.

