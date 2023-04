Enrique Galindo refrenda compromiso con productores ganaderos de la Capital del Sí

Destaca el convenio entre el Gobierno de la Capital y el estado para construir bordos de abrevadero para ganado.

Queremos que nos vean como aliados, expresó el Alcalde Galindo a los miembros de la Unión Ganadera Regional.

El Alcalde Enrique Galindo Ceballos asistió como testigo de honor a la reunión de miembros de la Unión Ganadera Regional de San Luis Potosí, en la que manifestó que fue interesante atestiguar la asamblea de uno de los sectores productivos más importantes del estado, al que afirmó, siempre se le ha prestado atención y seguimiento a través de las asociaciones adheridas a la Unión: la de La Mantequilla y la de Pozos.

“Tenemos un trabajo muy fuerte en el campo, sobre todo en este sector, avanzamos con un convenio firmado con Gobierno del Estado para construir bordos de abrevadero, que va a funcionar muy bien ante una temporada de estiaje muy dura”, expuso el Alcalde capitalino.

Comentó a los agremiados que, además, ya está en marcha el programa de forraje porque es una manera de amortiguar la crisis que vive el sector productivo, “y queremos que nos vean a nosotros como un aliado”.

El Alcalde Enrique Galindo dijo que se ve que el sector ganadero está bien organizado y unido, por ello reiteró el apoyo del Gobierno de la Capital para seguir impulsándolo, como sucedió anteriormente con sementales que se pusieron a la oferta en la Feria Nacional Potosina el año pasado, y que seguramente volverá a suceder este 2023, “podríamos duplicar el apoyo”, afirmó.

El Jefe del Gobierno de la Capital hizo un llamado a los productores de ganado para ir de la mano con el Ayuntamiento y cerrar filas ante la crisis que atraviesa San Luis Potosí por la falta de agua.

“Sí es cierto que pronto la ciudad de San Luis y su zona metropolitana va a vivir una crisis de agua, eso es real, como alcalde no lo puedo ocultar porque constitucionalmente soy responsable de la distribución del agua, no el dueño, este es la federación. No dejo de aprovechar los foros para decirlo, pero estamos haciendo todo lo necesario para enfrentarla de mejor forma”, expuso el Alcalde Enrique Galindo.

Explicó que técnicamente, ante lo complejo de la situación que presenta la presa El Realito, el Gobierno de la Capital está tomando todas las medidas para enfrentar la contingencia: “Los 139 pozos de la Zona Metropolitana están funcionando todos, estamos rehabilitando la planta de Los Filtros, la planta de filtración de Himalaya, y vamos a perforar seis pozos nuevos en la ciudad”, reveló el Presidente Municipal.

Share this: Twitter

Facebook