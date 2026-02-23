Enrique Galindo inicia trabajos para crear el primer Bosque Escuela

En este Domingo de Pilas se iniciaron los trabajos entre el Gobierno de la Capital, la UASLP y el IPICyT, para la limpieza de esta zona de la ciudad, así como para la protección de la flora y fauna del lugar y con ello iniciar el proyecto de la primera Bosque Escuela

En el terreno municipal que se localiza en el Camino a la Presa de San José, y como parte del 214 «Domingo de Pilas», el Alcalde, Enrique Galindo Ceballos subrayó la relevancia del proyecto denominado «Bosque Escuela», que será el primero en el Estado, con visión a largo plazo, en el que el Gobierno de la mano con la ciencia preserve espacios de importancia ambiental.

Resaltó la alianza estratégica con el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica – IPICyT-, y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, para atender predios para conservar la fauna y flora silvestre, además por su impacto en el clima de la ciudad. Recordó otros trabajos con el IPICyT como la limpieza del lirio de la presa, «y así, seguiremos con estos esfuerzos conjuntos».

Asimismo, Galindo Ceballos mencionó los más de 30 reconocimientos que se han obtenido durante los cinco años de administración, por distintas labores y buenas prácticas municipales, donde no sólo contribuye el personal de diferentes dependencias del Ayuntamiento, sino siempre se cuenta con el apoyo de la población.

El Director General del IPICyT, Luis Antonio Salazar Olivo mencionó que este proyecto es a largo plazo y es una muestra de la coordinación entre instituciones con la autoridad, en una apuesta a futuro para beneficio de quienes habitan la capital potosina. Además, entregó un reconocimiento al Presidente Municipal, Enrique Galindo como parte de esta acción conjunta a favor del medio ambiente.

Al tomar la palabra, el especialista del IPICyT, Fredy Alvarado insistió en la relevancia de la creación del llamado «Bosque Escuela», con el apoyo de instituciones de educación superior e investigación en terrenos que son refugio para la biodiversidad, además de que áreas como éstas ayudan a enfriar la zona urbana, de ahí la importancia de estas acciones con una visión ecológica. Y anunció una siembra masiva de árboles en las próximas semanas, entre otras acciones.

Para concluir, el director de Servicios Municipales, Christian Azuara Azuara consideró como una dinámica diferente la de este domingo, en un predio municipal en donde luego de más de 20 años de ser usado como depósito de escombro, hoy se rescata como «Bosque Escuela». Y explicó que se conformaron equipos para trabajar en cuadrantes, donde se procedió a recoger desechos diversos, mientras que personal especializado llevó a cabo labores de mantenimiento en este terreno.