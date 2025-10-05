26.6 C
Enrique Galindo ha mostrado resultados y un gran cariño por San Luis Potosí: Diputado Juan Carlos Valladares Eichelmann

  • “Compartimos el mismo amor por San Luis y el mismo objetivo de que a los potosinos les vaya mejor”, dijo el legislador federal

“Enrique Galindo es un Alcalde que trabaja muy duro todos los días, que tiene una gran relación con los ciudadanos y abierto a trabajar con todos los sectores y todas las fuerzas políticas”, afirmó el Diputado Federal y empresario Juan Carlos Valladares Eichelmann.

Felicitó al Presidente Municipal por el trabajo que ha realizado durante 4 años al frente del Ayuntamiento: “en los que ha demostrado un gran cariño y amor por San Luis Potosí”, expresó el legislador.

Señaló que Enrique Galindo ha hecho un gran esfuerzo por mejorar las condiciones de la ciudad, pues destacó que aunque no ha sido fácil, ha mostrado excelentes resultados y tiene un contacto directo con la ciudadanía.

En el tema político, Valladares Eichelmann destacó que el Alcalde de San Luis Potosí ha mostrado estar abierto a trabajar en favor del municipio, independientemente de los partidos, es necesario trabajar en la misma dirección, que los tres niveles de gobierno deben trabajar de la mano, es lo que siempre ha buscado el alcalde.

“Cuenta con todo mi apoyo, desde el Congreso de la Unión estamos generando proyectos para apoyarlo y le deseo todo el éxito para los próximos 2 años, compartimos el mismo cariño por SanLuis y el mismo objetivo de que a los potosinos les vaya mejor”, precisó el legislador.

 

