Enrique Galindo entrega totalmente rehabilitada la B. Anaya, una vía fundamental para el oriente de la ciudad

El Presidente Municipal reafirma la relevancia de estas grandes obras y de calidad, realizadas con transparencia y apegadas a los procesos de ley.

Asegura que no se dejan obras tiradas como sucedió en el pasado, al contrario, se entregan con 36 meses de garantía.

Al entregar la rehabilitación integral de la avenida Ricardo B. Anaya, el Presidente Municipal Enrique Galindo Ceballos recordó que en la zona oriente, una de las primeras vialidades a rescatar fue precisamente esta importante arteria, que hoy se inaugura como una de las grandes obras de calidad realizadas por el Gobierno de la Capital del Sí.

El Presidente Municipal reafirmó que son obras transparentes y que cumplen con todos los procedimientos de ley, “pero también es muy importante puntualizar que no dejamos obras tiradas como antes era costumbre, y además damos una garantía de 36 meses. Todo ello, gracias a la gran capacidad lograda, lo que no es sencillo, no obstante, cuando llegamos a acuerdos cumplimos nuestros compromisos que son certificados por los Notarios, a fin de mantener una administración abierta y transparente”.

Acompañado por integrantes del Cabildo, del Gabinete, así como de empresarios, legisladores, locales y habitantes de esta zona, el Alcalde Enrique Galindo Ceballos aprovechó para invitar una vez más a la ciudadanía para que se sumen a las acciones a favor del uso racional del agua, “para cuidarla y enfrentar la crisis hídrica, de la que ya está ocupada el Gobierno Capitalino”.

En su intervención, Gerardo Martínez Ramírez, Presidente de la Junta de Participación Ciudadana e integrante del Consejo de Desarrollo Social, reconoció la terminación de esta regeneración integral en el menor tiempo, “en una avenida que antes había baches y aguas negras, por eso hoy agradezco este logro a nombre de las distintas colonias de ese sector, ya que además de obras, el Gobierno de la Capital ha realizado eventos deportivos, artísticos y culturales porque hoy sí es posible”.

El Director de Obras Públicas, Nazario Pineda Osorio detalló el avance de “Vialidades Potosinas” que ya alcanzó los 605 mil metros cuadrados rehabilitados en avenidas principales en distintas zonas de la ciudad, “pero habrá más arranques, además del compromiso de llegar a los 250 mil metros cuadrados modernizados en calles de colonias, que incluye el cambio de infraestructura hidráulica, con criterios de movilidad y conectividad, para concluir este circuito en la zona oriente de más de 9.5 kilómetros”.

El tramo regenerado por el Gobierno de la Capital del Sí en Ricardo B. Anaya comprende de la calle Golfo de California hasta la calle 24, e implicó trabajos como: bacheo en 27 mil metros cuadrados; colocación de nuevo pavimento en más de 79 mil metros cuadrados; modernización de red de drenaje y de descargas sanitarias; rehabilitación y construcción de rejilla pluvial, además de obras complementarias y colocación de señalética diversa.

