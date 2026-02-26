Enrique Galindo entrega en Peñasco importantes apoyos a productores de chile y alfalfa

⁠ Más de 400 rollos de cintilla (manguera de riego), entregó el Alcalde a más de 200 agricultores. Este sistema de riego es de gran utilidad para la producción agrícola en esta temporada para el uso eficiente del agua, asimismo tendrán apoyo de fumigación a través de dron y maquinaria para fortalecer la productividad.

El alcalde de Enrique Galindo Ceballos, acompañado de miembros del Cabildo y Gabinete, entregó más de 400 rollos de cintilla de riego a 200 agricultores de la zona no delegacional de Peñasco, como parte del Programa Campo 4.0. Con esta acción, el 20 por ciento de los productores del municipio será beneficiado sin costo, con el objetivo de fortalecer la actividad agrícola y mejorar las condiciones de producción.

Durante la entrega, el presidente municipal anunció que también se pondrá a disposición de los agricultores un dron de fumigación que permitirá una mayor y más eficiente dispersión de insumos para el cuidado de los cultivos, además de cuatro tractores que podrán ser utilizados por quienes lo requieran. Galindo Ceballos destacó que el Programa Campo 4.0 ha mantenido cercanía permanente con el sector agrícola, al considerar que desde el Ayuntamiento se busca impulsar su labor. “Esto les será de gran ayuda; quizá salve su cosecha o le dé mayor calidad a su producto. Agradecemos su confianza”, expresó.

Se informó que en el municipio de San Luis Potosí se cuenta con 118 pozos agrícolas y 4 mil 500 hectáreas de riego, donde principalmente se cultivan chile y alfalfa. Son alrededor de mil productores quienes utilizan sistemas de riego en la demarcación. El uso eficiente del agua en la agricultura genera impactos positivos como una mayor productividad de los cultivos, ya que al recibir la cantidad adecuada de agua se fortalecen y mejoran su calidad. Además, permite un ahorro económico al reducir costos en agua, fertilizantes y pesticidas.

En representación de las y los beneficiarios, el agricultor Filemón Martínez reconoció que este apoyo constituye uno de los respaldos más importantes que han recibido por parte de una administración municipal.