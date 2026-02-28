Enrique Galindo asume Vicepresidencia de la Asociación Ciudades Capitales de México

El Alcalde de San Luis Capital tomó protesta al cargo en el marco de la XVI Sesión Plenaria de la Asociación de Ciudades Capitales de México.

En el marco de la XVI Sesión Plenaria de la Asociación de Ciudades Capitales de México (ACCM), el Alcalde de San Luis Capital, Enrique Galindo Ceballos, rindió protesta como Vicepresidente del Comité Ejecutivo de este organismo que agrupa a las ciudades capitales del país, fortaleciendo la representación de San Luis Potosí en la agenda nacional.

Durante su intervención, el Alcalde Enrique Galindo señaló que México vive una coyuntura que coloca a las ciudades y municipios en el centro de los acontecimientos nacionales, por lo que la reconfiguración de la mesa directiva y la activación de Alcaldes y Alcaldesas, sin tintes partidistas, representa un llamado firme a la unidad y a la corresponsabilidad institucional.

El Presidente Municipal expresó su solidaridad con la Alcaldesa de Guadalajara ante los hechos recientes ocurridos en esa ciudad y subrayó que la seguridad pública se mantiene como eje central en la agenda de la Asociación. Destacó que las y los Alcaldes son la primera línea en el fortalecimiento de la seguridad y que el intercambio de experiencias exitosas entre capitales ha permitido avanzar con resultados positivos, tomando como ejemplo a ciudades como Hermosillo, Chihuahua y Saltillo en materia de policía y coordinación.

En ese sentido, el Presidente Municipal Enrique Galindo resaltó que, pese a los acontecimientos registrados el pasado domingo en el país, San Luis Potosí no presentó ningún incidente, lo que calificó como una gran noticia para la ciudadanía, por lo que reiteró que la coordinación, la cautela y el trabajo permanente sin bajar la guardia son fundamentales, y afirmó que la unidad entre Alcaldes y Alcaldesas, con la seguridad pública en el centro de las decisiones, será clave para enfrentar los retos actuales.