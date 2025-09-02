Enrique Galindo arranca obras hidráulicas inéditas en El Peñascal

Después de tres décadas de abandono, por primera vez se construirá una red de agua potable y drenaje sanitario en la fracción El Peñascal de San Juan de Guadalupe.

El Gobierno de la Capital puso en marcha una obra histórica en la fracción El Peñascal, donde por primera vez se instalará una red de agua potable y drenaje sanitario. En el marco de la edición 331 del programa Capital al 100, el alcalde Enrique Galindo Ceballos encabezó el arranque de los trabajos, acompañado por vecinas, vecinos y funcionarios municipales. Las calles beneficiadas serán Cerro Verde, Avenida de las Torres y La Pedrera, que durante décadas permanecieron sin atención de ningún gobierno.

Galindo Ceballos subrayó que, durante más de 30 años, ninguna administración se atrevió a intervenir en esta zona por su carácter comunal o ejidal, pero recalcó que “aquí viven ciudadanas y ciudadanos que merecen servicios, y este gobierno encontró la forma de hacerlo”. Recordó además que estas acciones forman parte de una agenda intensa de infraestructura, ya que tan solo en las últimas dos semanas se han puesto en marcha 28 proyectos, seis de ellos en los últimos dos días.

La intervención no solo resolverá un rezago histórico en servicios básicos, también representa una fuente de empleo temporal para los habitantes, quienes podrán integrarse a las labores de construcción. Dolores Flores, vecina de la comunidad, agradeció al presidente municipal por atender por primera vez a la colonia: “Hoy es un día de fiesta para nosotros. Gracias, alcalde Galindo, por voltear a vernos; es la primera vez que un alcalde visita y reconoce nuestras necesidades”, expresó.

El inicio de los trabajos también incluyó acciones inmediatas de limpieza y mejoramiento del entorno, con el retiro de desechos, maleza y la poda de árboles para brindar mayor seguridad y movilidad a las familias de El Peñascal.