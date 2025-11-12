Enrique Galindo, Alcalde top a nivel nacional por su desempeño, trabajo y cercanía con la población

De acuerdo con la encuesta Rubrum, en las categorías de servicios públicos se posiciona el Ayuntamiento de la Capital de San Luis Potosí en tercer sitio.

De acuerdo con los más recientes resultados de la encuesta de Rubrum, el Presidente Municipal de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos se ubicó en el sitio número 2, debido a su trabajo y desempeño en el ranking de las Capitales del país.

De ahí que Galindo Ceballos alcanzó un 7.3 de calificación, con lo que se confirman los resultados del Gobierno Municipal de San Luis Capital, los que se reflejan en la percepción positiva de la ciudadanía potosina.

Igualmente, en cuanto a la cercanía, el Alcalde Capitalino también se ubicó en la segunda posición debido a su trabajo diario en calle, así como a las acciones, programas y obras de alto impacto social en la ciudad. La calificación obtenida en la encuesta fue de 7.2.

En cuanto a la prestación de servicios públicos, las potosinas y potosinos ubicaron en la posición 3 de este ranking de Rubrum al Gobierno Municipal que encabeza el Alcalde Enrique Galindo.