En un solo día Gobierno de la Capital retira más de 6 toneladas de residuos en distintos puntos 

Las acciones de la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos del Ayuntamiento de SLP fueron en apoyo a festividades, arranques de obra y mantenimiento de espacios públicos.

La Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos del Ayuntamiento de San Luis Capital intensificó sus labores de limpieza y mantenimiento urbano en distintos puntos de la ciudad, con un retiro total de más de 6 toneladas de residuos.

En el jardín de Tequis se llevó a cabo la limpieza general y retiro de 400 kilos de residuos tras las fiestas patronales. Asimismo, en la colonia El Peñascal se atendió el arranque de obra en Cerro Verde con el retiro de 600 kilos. Otras zonas como Bellas Lomas, Deportivo Ferrocarrilero y Terremoto también fueron intervenidas, incluyendo limpieza en camellones y retiro de montoneras en escuelas y vía pública.

En la intersección de Melchor Ocampo y Congreso Constituyentes, en Ponciano Arriaga, se eliminaron 400 kilos de ramas y poda. Además, en Cotos del Ángel se realizó la recolección de 170 kilos de residuos generados en el Juzgado Cívico.