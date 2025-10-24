15.2 C
San Luis Potosí
En solo tres meses, Gobierno de la Capital rehabilita lateral de Salvador Nava

By Redacción
viernes, octubre 24, 2025
  • El Alcalde Enrique Galindo entregó la obra a un costado del Parque Tangamanga, que incluye la regeneración vial, nuevos colectores pluviales para evitar inundaciones, luminarias y murales en la glorieta Mariano Jiménez.

El Alcalde Enrique Galindo Ceballos, encabezó la apertura de la lateral rehabilitada de la avenida Salvador Nava, en el tramo que va de Tata Nacho hasta el acceso a Balcones del Valle, junto al Parque Tangamanga. El Presidente Municipal destacó que las obras se realizaron de julio a noviembre, cumpliendo el periodo previsto y permitiendo la circulación parcial desde etapas tempranas para evitar congestionamientos, como fue la incorporación a la lateral desde los carriles centrales: “El compromiso fue claro: resolver problemas históricos de movilidad y drenaje. Hoy esta vialidad es más moderna y segura”, expresó el edil.

La obra abarcó 3 mil 650 metros cuadrados de concreto hidráulico y la conexión al colector pluvial principal, que anteriormente resultaba insuficiente y provocaba inundaciones durante la temporada de lluvias.

Además, para reforzar el desagüe se instalaron ocho nuevos colectores: cuatro en la banqueta y cuatro más en el arroyo vehicular, lo que permitirá una evacuación más eficiente del agua. Además, se colocaron 32 luminarias LED orientadas a la zona peatonal, incrementando la visibilidad y seguridad para quienes transitan por el área.

Como parte del mejoramiento integral de la zona, se intervino la glorieta Mariano Jiménez, donde se crearon dos murales: uno dedicado al DIF Municipal, en especial a las personas con discapacidad, y otro al bienestar animal.

 

 

