En solo 48 horas, el Gobierno de la Capital rehabilitó la calle Benigno Arriaga

En tan solo 48 horas, el Gobierno de la Capital concluyó la rehabilitación integral de la calle Benigno Arriaga, en el tramo comprendido entre Melchor Ocampo y Cuauhtémoc, en la colonia Moderna, como parte del programa Vialidades Potosinas 2.0.

Los trabajos se realizaron de manera intensiva durante el fin de semana, con jornadas diurnas y nocturnas, para agilizar la entrega de resultados a las y los potosinos, y hoy la vialidad ha sido liberada al tránsito vehicular.

La obra incluyó labores de fresado y retiro de la carpeta existente, estabilización y compactación del terreno natural, colocación de base hidráulica cementada y aplicación de carpeta asfáltica de cinco centímetros de espesor, además de la correspondiente señalética preventiva y de seguridad.

Gracias a este esfuerzo conjunto entre las cuadrillas municipales, constructoras potosinas y el equipo técnico de la Dirección de Obras Públicas, se mejora la conectividad de esta zona de la ciudad y se fortalece el compromiso del Gobierno de la Capital de mantener vialidades en óptimas condiciones para beneficio de todas y todos.

El alcalde Enrique Galindo Ceballos ha reiterado su compromiso de responder con prontitud a las peticiones ciudadanas, priorizando aquellas que impactan directamente en la movilidad y la seguridad vial.