En Sesión Solemne, Cabildo celebra 433 años de Fundación de San Luis Capital

En Palacio Municipal, el Gobernador Ricardo Gallardo y el Alcalde Enrique Galindo destacan la armonía y paz política que se vive en SLP, en beneficio de los y las potosinas.

Con la presencia de representantes del Senado de la República y de los tres poderes del estado, el Alcalde Enrique Galindo reconoció la trayectoria de Sayuli Elizabeth Navarro con la Presea al Mérito Cultural «Daniel de la Llera».

En Sesión Solemne por la conmemoración de los 433 años de Fundación de la Ciudad de San Luis Potosí, el Presidente Municipal Enrique Galindo subrayó los logros y nombramientos recibidos por la UNESCO, la ONU y otros organismos internacionales, como el reciente nombramiento como Ciudad Creativa, «con lo que demostramos resultados a favor de las potosinas y potosinos». También destacó la estabilidad y armonía política que hay en la entidad con el liderazgo del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona

Ante el Mandatario Estatal como testigo de honor y representantes del Senado, Congreso Local y del Poder Judicial, el Alcalde Capitalino entregó la Presea al Mérito Cultural «Daniel de la Llera 2025», a Sayuli Elizabeth Navarro Leyva, a quien calificó como artista excepcional comprometida con la comunidad. A la par, Galindo Ceballos añadió que esta conmemoración se da cuenta al pueblo potosino que gracias al trabajo conjunto con el Gobierno del Estado y con diversos sectores, se ha tratado de estar a la altura de lo que exige la ciudadanía: «Continuaremos con la transformación de esta ciudad de cantera y de historia».

En su intervención, el Gobernador Ricardo Gallardo reafirmó la importancia de mantener una armonía política y social en San Luis Potosí: «en donde cabemos todas y todos, una tierra que ha sabido reinventarse sin perder su esencia y donde los sueños se convierten en posibilidades, a fin de que la Capital potosina inspire a las nuevas generaciones».

Gallardo Cardona confirmó que hoy San Luis crece y se moderniza y vuelve a brillar, e insistió que la grandeza de una ciudad no sólo se mide por su historia, sino por sus avances. «Y si bien estamos orgullosos de los resultados en materia de seguridad, y estamos entre los 4 estados más seguros, el objetivo es una pacificación total y por eso no bajaremos la guardia».

La condecorada, Sayuli Elizabeth Navarro, resaltó la importancia del teatro en su vida, y aunque no ha sido fácil y luego de vivir en un medio con violencia, «el teatro hoy permite ser un medio de apropiación y es como una máquina del tiempo para curar el presente». A la par, se dijo convencida que el arte y teatro pueden cambiar el mundo. Asimismo, aseguró ser afortunada por compartir su trabajo en otros estados y países, pero también destacó la relevancia de realizarlo aquí en su tierra.

En esta misma Sesión Solemne se presentó la semblanza histórica de la ciudad constructora de la Nación, multicultural y de encuentro, por parte del Director del Colegio de San Luis, David Eduardo Vázquez Salguero, quien aseguró que el reto es hacer de San Luis una Capital sustentable. Al inicio de la sesión se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento del Alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, en solidaridad con ese Municipio y con las servidoras y servidores públicos que trabajan por la paz.