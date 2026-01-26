En Sesión de Gabinete, Alcalde Enrique Galindo refuerza atención a servicios

Instruye el Presidente Municipal a todas las áreas reforzar la atención operativa en servicios municipales y se mantienen en alerta ante fuertes vientos y bajas temperaturas.

Como cada lunes, y desde temprana hora, el Alcalde de San Luis Capital, Enrique Galindo Ceballos, encabezó la sesión de gabinete y mesa de trabajo para dar seguimiento a las acciones recientes y definir las intervenciones prioritarias para las próximas horas. Durante la reunión, el Presidente Municipal instruyó a los titulares de área a actuar de manera coordinada para garantizar una respuesta eficiente y reforzar la atención operativa en calles, avenidas e infraestructura urbana, verificando los avances de los servicios que presta el Gobierno de la Capital a la población.

De manera puntual, el Alcalde Galindo pidió a su equipo mantenerse en alerta ante la presencia de fuertes vientos y las bajas temperaturas, con el objetivo de prevenir riesgos y atender cualquier contingencia de forma inmediata.

El Presidente Municipal enfatizó la importancia de reforzar las acciones preventivas y operativas para proteger a la población, especialmente a personas en situación de vulnerabilidad, y solicitó fortalecer los servicios del albergue temporal de invierno, que brinda resguardo a personas en situación de calle o a quienes enfrenten condiciones que pongan en riesgo su integridad.