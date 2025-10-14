En revisión nocturna INTERAPAS descarta fuga de agua en el primer cuadro del Centro Histórico.

No se encontró desperdicio de líquido, sino una descarga de agua no potable proveniente de un venero ubicado en el estacionamiento subterráneo de la Plaza Fundadores.

SLP.- A petición de reportes vecinales sobre una posible fuga de gran magnitud, INTERAPAS llevó a cabo una revisión nocturna en el primer cuadro del Centro Histórico de la ciudad capital.

Los reportes ciudadanos señalaron que se escuchaba cómo corría el agua por el drenaje, por lo que se programaron trabajos de sondeo en las calles Venustiano Carranza, Independencia, Hidalgo y Madero del Centro Histórico. La inspección se realizó por la noche para evitar que el ruido cotidiano interfiriera en la ubicación de la fuga.

En la revisión se encontró con un rebombeo del agua de un venero de agua no potable que se ubica en el estacionamiento subterráneo de la Plaza de Fundadores y que se descarga al drenaje para evitar que éste se inunde, por lo que se descartó que se tratara de alguna fuga en la red pública.

Personal de INTERAPAS aprovechó la oportunidad para revisar niveles en algunos pozos de visita para proceder a desazolvar.

Con la conclusión de esta revisión, el organismo reafirma su compromiso con el monitoreo constante de la infraestructura hidráulica y el cuidado del agua en el Centro Histórico.