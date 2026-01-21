En Madrid, Naciones Unidas reconoce a San Luis Capital como Ciudad Tres Veces UNESCO

En el marco de la agenda de la Feria Internacional de Turismo, el Alcalde Enrique Galindo Ceballos recibió el reconocimiento internacional, al contar con las distinciones como Ciudad Patrimonio Mundial, Ciudad del Aprendizaje y Ciudad Creativa, en un acto donde Andrés Morales, representante de UNESCO, destacó el compromiso de la Capital potosina con la inclusión, el aprendizaje y la creatividad.

San Luis Capital fue reconocida por las Naciones Unidas como Ciudad Tres Veces UNESCO, al contar con los nombramientos de Patrimonio Mundial, Ciudad del Aprendizaje y Ciudad Creativa, durante un evento internacional realizado en Madrid, España. Al recibir este reconocimiento, el Alcalde Enrique Galindo Ceballos subrayó la relevancia de estos distintivos y afirmó: “Estamos en los ojos del mundo, porque ser Ciudad Patrimonio es ser guardianes del patrimonio de toda la humanidad, y hoy San Luis Capital ha logrado tres nombramientos que reflejan el trabajo serio y permanente que se ha hecho en distintos ámbitos”.

En el acto participó Andrés Morales, representante de la UNESCO en México, quien destacó que San Luis Capital además buscará formar parte de la red de ciudades inclusivas, por su compromiso con la atención a personas en situación de discapacidad: “Yo espero que el próximo año sean cuatro veces UNESCO. Queríamos darte este reconocimiento a la ciudad de San Luis Capital por ser ciudad tres veces UNESCO”, expresó Morales, al felicitar al Alcalde por los avances logrados.

El Presidente Municipal resaltó que estas distinciones no son casuales, sino resultado de políticas públicas sostenidas que han permitido proyectar a la ciudad a nivel internacional. “San Luis ha logrado tres nombramientos por parte de la UNESCO: Patrimonio Mundial, Ciudad del Aprendizaje y Ciudad Creativa, reconocimientos que nos impulsan a seguir construyendo alianzas y certificaciones de impacto global”, señaló.

El Alcalde Enrique Galindo Ceballos destacó especialmente los avances en turismo inclusivo, con intervenciones que han transformado el Centro Histórico en un espacio accesible y sin barreras. Mencionó acciones como la guía podotáctil, señalética especializada, sanitarios inclusivos y plataformas digitales, desarrolladas con la participación del DIF Municipal y la Dirección de Turismo, y bajo lineamientos del INAH y de la propia UNESCO.

Finalmente, el Alcalde afirmó que estos reconocimientos internacionales confirman que San Luis Capital avanza con una visión moderna, incluyente y sostenible. “Hoy las principales manzanas del Centro Histórico son inclusivas y cuentan con una visión turística que ha sido reconocida a nivel internacional, gracias al gran trabajo realizado y al compromiso de seguir cuidando y proyectando nuestra ciudad al mundo”, concluyó.