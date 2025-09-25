En horas retiran más de 6 toneladas de residuos y excedentes vegetales en puntos estratégicos

Gestión Ecológica y Manejo de Residuos del ayuntamiento capitalino refuerza sus acciones para mantener limpias y seguras diversas zonas de la ciudad

Persiguiendo entornos urbanos más limpios y funcionales, la dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos del ayuntamiento de San Luis Potosí realizó jornadas intensivas de limpieza general y retiro de excedentes en varias colonias y zonas estratégicas de la capital, equivalentes a más de 6 toneladas de desechos, en pocas horas.

Entre las áreas intervenidas destacan La Hacienda en avenida Mezquital, donde se retiraron cerca de 3 mil 800 kilogramos de residuos en áreas verdes; en la zona de Viveros en la calle Fray José de Arlegui se recolectaron mil 800 kilogramos en el marco del programa Capital al 100. Asimismo, en la zona universitaria, se atendieron camellones centrales y laterales en Niño Artillero, Manuel Nava y Deportivo Potosino, recogiendo 800 kilogramos de excedentes.