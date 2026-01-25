26 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
AYUNTAMIENTO

En el marco de la 31ª Semana Nacional de AA y el Sector Salud, se visitaron las Preparatorias Municipales

By Redacción
113
spot_img
domingo, enero 25, 2026

  • El Alcalde Enrique Galindo reafirma su compromiso con la prevención de adicciones y el bienestar juvenil.

Como parte de las acciones permanentes para fomentar la salud y el autocuidado en la juventud potosina, el Gobierno Municipal de San Luis Potosí, que encabeza el Alcalde Enrique Galindo Ceballos, participó activamente en la 31ª Semana Nacional de Alcohólicos Anónimos (AA) y el Sector Salud.

A través de una colaboración estratégica entre miembros de AA y autoridades sanitarias, se realizaron jornadas informativas en las Preparatorias Municipales «El Saucito», «Ponciano Arriaga» y «Nueva Generación» en La Pila. Estas actividades impactaron directamente a más de 700 estudiantes, brindándoles herramientas críticas para la toma de decisiones responsables.

Prevención y Factores de Protección

El objetivo central de estas visitas fue sensibilizar a los alumnos sobre los riesgos físicos, sociales y emocionales asociados al consumo de alcohol. Durante las sesiones, se enfatizó la importancia de:

  • Retrasar la edad de inicio en el consumo de sustancias.
  • Fortalecer los factores de protección en el entorno familiar y escolar.
  • Adoptar estilos de vida saludables basados en el autocuidado.

El Gobierno Municipal destacó que estos esfuerzos no solo buscan informar, sino generar una reflexión profunda en los adolescentes sobre su responsabilidad personal y el impacto de sus decisiones en su proyecto de vida.

Compromiso Institucional.

El Director de Educacion Municipal manifestó que estas pláticas se alinean con la jornada nacional dedicada a visibilizar la problemática del alcoholismo y difundir las alternativas de apoyo y recuperación disponibles.

Con estas acciones, el Alcalde Enrique Galindo reafirma el compromiso de su administración por consolidar un San Luis Potosí más seguro y saludable, priorizando la creación de entornos que protejan el desarrollo integral de las nuevas generaciones.

Artículo anterior
Refuerzan mantenimiento de áreas verdes en Avenida Observatorio y Jardín de San Miguelito
Artículo siguiente
Señor gol: Lamine Yamal anota de ‘tijera’ y el Barcelona golea al Oviedo para retomar la cima de LaLiga
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.