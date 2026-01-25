En el marco de la 31ª Semana Nacional de AA y el Sector Salud, se visitaron las Preparatorias Municipales

El Alcalde Enrique Galindo reafirma su compromiso con la prevención de adicciones y el bienestar juvenil.

Como parte de las acciones permanentes para fomentar la salud y el autocuidado en la juventud potosina, el Gobierno Municipal de San Luis Potosí, que encabeza el Alcalde Enrique Galindo Ceballos, participó activamente en la 31ª Semana Nacional de Alcohólicos Anónimos (AA) y el Sector Salud.

A través de una colaboración estratégica entre miembros de AA y autoridades sanitarias, se realizaron jornadas informativas en las Preparatorias Municipales «El Saucito», «Ponciano Arriaga» y «Nueva Generación» en La Pila. Estas actividades impactaron directamente a más de 700 estudiantes, brindándoles herramientas críticas para la toma de decisiones responsables.

Prevención y Factores de Protección

El objetivo central de estas visitas fue sensibilizar a los alumnos sobre los riesgos físicos, sociales y emocionales asociados al consumo de alcohol. Durante las sesiones, se enfatizó la importancia de:

Retrasar la edad de inicio en el consumo de sustancias.

Fortalecer los factores de protección en el entorno familiar y escolar.

Adoptar estilos de vida saludables basados en el autocuidado.

El Gobierno Municipal destacó que estos esfuerzos no solo buscan informar, sino generar una reflexión profunda en los adolescentes sobre su responsabilidad personal y el impacto de sus decisiones en su proyecto de vida.

Compromiso Institucional.

El Director de Educacion Municipal manifestó que estas pláticas se alinean con la jornada nacional dedicada a visibilizar la problemática del alcoholismo y difundir las alternativas de apoyo y recuperación disponibles.

Con estas acciones, el Alcalde Enrique Galindo reafirma el compromiso de su administración por consolidar un San Luis Potosí más seguro y saludable, priorizando la creación de entornos que protejan el desarrollo integral de las nuevas generaciones.