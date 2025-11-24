En diciembre concluyen los descuentos del programa “Acaba tu deuda de una vez”

El tiempo para aprovechar los incentivos fiscales de INTERAPAS, está en la recta final.

Los usuarios domésticos y comerciales pueden obtener descuentos del 30 al 50 por ciento en adeudo de agua y drenaje.

SLP.– Queda únicamente el mes de diciembre para aprovechar los incentivos fiscales del programa “Acaba tu deuda de una vez” en INTERAPAS, dirigido a usuarios domésticos y comerciales con adeudos de agua y drenaje.

Estos beneficios permiten regularizar cuentas con descuentos que van del 30 al 50 por ciento, y por primera vez también incluyen a negocios y locatarios, quienes pueden acceder a apoyos especiales para liquidar pagos atrasados.

La invitación es a que quienes aún presentan rezagos se acerquen cuanto antes, ya que esta campaña representa una oportunidad para ponerse al corriente y, al mismo tiempo, contribuir al fortalecimiento operativo del organismo, lo que facilita seguir invirtiendo en mejoras del servicio.

Para consultar el monto del descuento que aplica a cada contrato, así como el saldo actualizado, las y los usuarios pueden ingresar a https://sindeuda.interapas.mx y capturar el número de contrato y el código verificador del recibo.

Los pagos pueden realizarse directamente en el portal, mediante la aplicación InterAPPas Móvil, o en cualquiera de las cajas recaudadoras del organismo.