En Bocas, realizan campaña de vacunación antirrábica Gobierno Capitalino y Jurisdicción Sanitaria Número 1

“Está dirigida para que población de comunidades rurales vacunen gratuitamente a sus perros y gatos”: delegado, Jaime Waldo Luna

Ya se beneficiaron a habitantes de varias localidades, pero seguirá y concluirá hasta el 25 de noviembre

El Gobierno de la Capital en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria Número 1, hasta el 25 de noviembre llevarán a cabo Jornadas de Vacunación Antirrábica en la delegación de Bocas, por lo que se invita a la población a aprovechar este evento que es totalmente gratuito para aplicar la dosis respectiva a perros y gatos.

En este sentido, el titular de esta demarcación, Jaime Waldo Luna precisó que para seguir con las acciones de bienestar animal impulsadas por el Alcalde, Enrique Galindo Ceballos, es que se conjuntaron esfuerzos con la citada dependencia estatal, cuyo personal continuará con recorridos por comunidades de la zona rural de San Luis Potosí.

De acuerdo con el calendario el próximo martes 18 de noviembre estará en El Cenzontle-El Mulato-Encina; para el 19, en La Salitrera-El Ancón-San Rafael II; el jueves en González-El Carril-Maravillas; el 21 en El Santuario-San Juan de Bocas-Tanque El Puerto-El Gato-Las Palomas-Las Cuijas; el lunes 24 en El Salto-El Varal-Las Escobas, para concluir el 25 de noviembre en Jesús María. El puesto de vacunación estará en un horario de 10 de la mañana a 1 de la tarde.

No obstante, Waldo Luna mencionó que estas Jornadas de Vacunación Antirrábica ya beneficiaron a habitantes de Caldera, Gonzalitos, San Antonio, Barajas, San Rafael I, El Pinto, Mesita de Cascarón, La Caldera, La Pradera, San Juan I, El Huizache, Pozo 5, La Morita, El Palmar de las Flores y El Blanco, que fueron visitados en días pasados.

El responsable de Bocas reafirmó el compromiso de la autoridad delegacional de seguir con estos esfuerzos coordinados con dependencias tanto municipales como estatales para fomentar la salud pública, así como la protección de animales de compañía que forman parte de las familias potosinas, también de los perros y gatos que son considerados como comunitarios.