En atención a reportes ciudadanos, Interapas intensifica detección de fugas de agua potable

⁠Se realizaron sondeos en la calle Alfredo M. Terrazas en Tequis y en el barrio de Santiago.

SLP.- Para responder las peticiones ciudadanas sobre el cuidado del agua, personal de INTERAPAS realizó sondeos e inspecciones en diversos puntos de la ciudad en busca de posibles fugas de agua.

A través del programa Fuga Cero se recibió un reporte de una fuga en la calle Alfredo M. Terrazas esquina con Nicolás Zapata; personal de atención a redes y líneas de agua acudieron al punto para inspeccionar el posible desperdicio de agua, sin encontrar fuga alguna.

Se aprovechó la ocasión para realizar una revisión a la caja de válvulas y verificar que tampoco hubiera fuga. Posterior a la revisión personal de bacheo, pasara para dejar en condiciones aptas el pavimento.

Otro punto visitado fue la calle Ignacio Altamirano a la altura del 1704 de la colonia Las Norias, dónde se realizó un sondeo para ubicar una fuga en la red principal, sin encontrarse desperdicio. El punto se turnó al área de bacheo para dejar en condiciones adecuadas la infraestructura urbana.

Estos trabajos por sencillos que parezcan, son indispensables para mantener la infraestructura hidráulica en buenas condiciones y no afectar el suministro.