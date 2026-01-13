En 2026, obra sin precedentes para San Luis Capital

El Presidente Municipal Enrique Galindo entregó la calle Revolución Mexicana, en la colonia Mártires de la Revolución, al norte de la ciudad, donde se comprometió a continuar los esfuerzos por mejorar la calidad de vida de las familias; vecinos del sector agradecieron esta nueva vialidad que fue construida en menos tiempo del previsto y con la que se cumple una promesa realizada con anterioridad por el Alcalde.

Al hacer entrega de una nueva obra vial, de la calle Revolución Mexicana, para beneplácito de los habitantes de la colonia Mártires de la Revolución, el Alcalde Enrique Galindo Ceballos señaló que los esfuerzos del Gobierno de la Capital por mejorar la movilidad y dar a las familias mayor calidad de vida, serán permanentes.

El Jefe del Gobierno de la Capital dijo que la construcción de la calle Revolución Mexicana no solamente es integral, ya que incluye drenaje, agua potable, banquetas e iluminación, sino que tiene una garantía de tres años, el doble de lo que establece la Ley de Obra Pública, pero que en realidad está hecha para durar entre 20 y 30 años.

“Después de muchos años de espera, esto nos ha cambiado la vida, le agradecemos al señor Enrique Galindo, es el primer Alcalde que viene, se compromete y entrega finalizada esta obra, es un sueño realizado después de tanto esperar”, afirmó Alma Lucía Monreal, Presidenta del Comité de Obra y vecina del sector.

Las familias que habitan la colonia Mártires de la Revolución agradecieron al Alcalde Enrique Galindo, ya que cumplió la promesa que les hizo durante una anterior visita, además de que se concluyeron los trabajos en mucho menos tiempo del previsto y con gran calidad, junto con nuevas redes de agua y drenaje.

Al respecto, el Director de Obras Públicas del Ayuntamiento, Eustorgio Chávez Garza, informó que el proyecto incluyó la construcción de 890 metros cuadrados de estructura de pavimento y una superficie igual de concreto asfáltico, 115 metros lineales de red de drenaje y 200 metros de tubería de agua potable, banquetas, guarniciones, señalética y rampas para personas con discapacidad.