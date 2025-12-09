Empresas potosinas refuerzan su compromiso social con el Distintivo Comunidad Futuro

El Ayuntamiento de San Luis Potosí impulsa un modelo de vinculación entre gobierno, academia y sector privado para promover prácticas sostenibles. Las empresas que reciben el distintivo reiteran cada día su compromiso con la responsabilidad social y el desarrollo igualitario.

El gobierno municipal de San Luis Potosí consolidó el programa Empresas y Comunidad Sostenible como una estrategia clave para fortalecer el desarrollo económico integral y sostenible del municipio. A través de este esquema, se fomenta la colaboración entre instituciones académicas, organismos empresariales y sociedad civil, generando un ecosistema de corresponsabilidad que impulsa el bienestar comunitario. Las empresas que participan y reciben el Distintivo Comunidad Futuro destacan por su esfuerzo diario por ser socialmente responsables y por mantener prácticas que contribuyen al bien común.

Para garantizar la transparencia y el rigor del proceso, se integró un comité evaluador conformado por académicos de instituciones como la UASLP, la Universidad Politécnica, el Tecnológico de Monterrey, El Colegio de San Luis, la UNID y la organización como Industriales Potosinos AC. (IPAC) Este cuerpo colegiado se encarga de revisar los expedientes, diseñar criterios y afinar la metodología que da sustento al distintivo, considerado ya un modelo de política pública con legitimidad social y capacidad de replicarse.

La Directora de Desarrollo Económico Municipal Korina Toro Reyna señaló que tras cuatro ediciones realizadas durante la administración municipal del alcalde Enrique Galindo Ceballos, se otorgaron distintivos en sus categorías bronce, plata, oro y multicolor —este último, reservado para empresas que cumplen al menos diez objetivos de la Agenda 2030. A través de una convocatoria anual, compañías locales e internacionales presentan evidencias de sus prácticas sustentables en rubros como fin a la pobreza, salud y bienestar, igualdad de género, acciones por el clima y educación de calidad.

La Dirección de Desarrollo Económico entregará en la quinta gala de premiación este 10 de diciembre los distintivos 2025, con la expectativa de sumar a más empresas comprometidas con el uso eficiente y responsable de sus recursos. Con ello, San Luis Potosí continúa fortaleciendo la cultura de la triple hélice —Gobierno, Academia y Empresa— y consolidando un modelo económico incluyente, sostenible y orientado al futuro.