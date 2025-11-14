Emprende el Gobierno de la Capital nuevas acciones para el mejoramiento del Jardín de Tequis

Personal de Servicios Municipales elimina el grafiti de la fuente y del piso

Con el propósito de mantener en las mejores condiciones el Jardín de Tequis, uno de los sitios más emblemáticos de la ciudad, el Gobierno de la Capital emprendió nuevas acciones que se suman a las labores de mantenimiento permanente.

Personal de la Dirección de Servicios Municipales trabajó en la limpieza intensiva de la fuente dedicada a las madres potosinas, donde además de la limpieza general se utilizó maquinaria especial para eliminar el grafiti.

Igualmente, con equipo de hidrolavado se eliminó el grafiti de los andadores peatonales, con lo que el piso recuperó su aspecto original.