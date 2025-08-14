Embellecen San Luis Capital con flores de ornato en espacios emblemáticos

La Dirección de Servicios Municipales mejora la imagen urbana con plantaciones en la Caja del Agua y el Monumento a Morelos.

Con el objetivo de mantener una ciudad limpia, colorida y atractiva para habitantes y visitantes, la Dirección de Servicios Municipales del Ayuntamiento de San Luis Potosí continúa con la plantación de flores de ornato en puntos emblemáticos como la Caja del Agua y el Monumento a Morelos.

Estas acciones no solo mejoran la estética urbana, sino que también crean entornos más agradables, aportando vida y frescura a parques, jardines y calles, para mantener un San Luis Amable, disfrutable y con espacios públicos dignos para todas y todos.