27.3 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
AYUNTAMIENTO

Embellecen espacios icónicos de la San Luis Capital con limpieza y mantenimiento

By Redacción
71
spot_img
martes, noviembre 18, 2025

  • La Dirección de Servicios Municipales refuerza trabajos en avenidas y jardines principales para mejorar la imagen urbana.

La Dirección de Servicios Municipales del Ayuntamiento de San Luis Capital, a través de las áreas de Parques y Jardines e Imagen Urbana, mantiene una jornada permanente de embellecimiento y recuperación de espacios verdes en distintos puntos de la ciudad.

En las últimas horas, se realizaron labores integrales de limpieza y mantenimiento en el jardín de Tequis, la avenida Salvador Nava y el camellón central de avenida Carranza.

Las cuadrillas municipales llevaron a cabo barrido manual y mecánico para retirar la acumulación de desechos, además de realizar poda y faldeo de árboles. También se dio mantenimiento a las flores de ornato, se pintó mobiliario urbano como bancas y guarniciones, y se revisó el correcto funcionamiento del alumbrado público para garantizar espacios seguros para las familias.

Artículo anterior
Firme campaña a favor del medio ambiente de la Dirección de Agua del Gobierno Capitalino
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.