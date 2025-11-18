Embellecen espacios icónicos de la San Luis Capital con limpieza y mantenimiento

La Dirección de Servicios Municipales refuerza trabajos en avenidas y jardines principales para mejorar la imagen urbana.

La Dirección de Servicios Municipales del Ayuntamiento de San Luis Capital, a través de las áreas de Parques y Jardines e Imagen Urbana, mantiene una jornada permanente de embellecimiento y recuperación de espacios verdes en distintos puntos de la ciudad.

En las últimas horas, se realizaron labores integrales de limpieza y mantenimiento en el jardín de Tequis, la avenida Salvador Nava y el camellón central de avenida Carranza.

Las cuadrillas municipales llevaron a cabo barrido manual y mecánico para retirar la acumulación de desechos, además de realizar poda y faldeo de árboles. También se dio mantenimiento a las flores de ornato, se pintó mobiliario urbano como bancas y guarniciones, y se revisó el correcto funcionamiento del alumbrado público para garantizar espacios seguros para las familias.