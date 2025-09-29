20.7 C
“El San Luis Amable se escribe con amor y compromiso”: Enrique Galindo entrega su Primer Informe al Cabildo

  • Con la presencia de la Senadora Carolina Viggiano Austria, el Alcalde reconoce la gran voluntad política y el interés de regidores y síndicos de todos los partidos por un mejor San Luis Potosí.

En Sesión Solemne de Cabildo, el Presidente Municipal Enrique Galindo Ceballos rindió cuentas a las y los potosinos al entregar su Informe de Gobierno, en un acto que contó con la presencia de la Senadora Carolina Viggiano Austria como invitada de honor. En su mensaje, el Alcalde subrayó los avances en seguridad, rehabilitación de vialidades, programas sociales y medio ambiente, pero sobre todo destacó la fuerza del Cabildo, desde donde se ha construido un San Luis Amable con base en el consenso y la voluntad política.

“Lo mejor para San Luis está por venir, porque las razones para amar a San Luis cada día crecen más”, expresó el Presidente Municipal, al resaltar que en su administración 2024-2027 se han alcanzado logros tangibles gracias a la unidad y a la decisión de poner a la ciudad por encima de las diferencias partidistas. Un dato contundente lo refleja: en las 35 sesiones de Cabildo realizadas durante el año, el 93% de los acuerdos se aprobaron por unanimidad.

Entre los avances más destacados, el Alcalde mencionó el programa Alumbrado Táctico, la rehabilitación de vialidades con Capital al 100 y las jornadas de Domingo de Pilas, además de la consolidación de patrullas, equipamiento y festivales culturales que devuelven la esperanza a la ciudad. También reconoció el esfuerzo de las y los trabajadores municipales, así como el apoyo de su familia, encabezada por la Presidenta del DIF, Estela Arriaga Márquez. Con firmeza, Galindo reafirmó su compromiso: “heredar a nuestras hijas e hijos una ciudad que honra el esfuerzo y la entrega, y donde todos puedan cumplir sus sueños”.

 

