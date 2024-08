El problema que enfrenta el cuerpo de bomberos debe resolverse con base en el dialogo con todos los actores que intervienen

-El Alcalde de la Capital Enrique Galindo señaló que el Gobierno Municipal no ha desamparado a los bomberos con el pago de la nómina, “pareciera más un problema interno que externo”, señaló.

-Dijo que este cuerpo de rescate es metropolitano, presta auxilio a otros municipios; por ello todos, incluida la iniciativa privada y patronato, deberíamos sentarnos a definir primero cual es el tema de fondo, y luego a plantear la solución.

Ante el paro técnico del Honorable Cuerpo de Bomberos, el alcalde de San Luis Capital, Enrique Galindo Ceballos, afirmó que en el caso de este municipio no existe ningún problema, y remarca: “lo digo con mucha responsabilidad, somos los que más cumplimos con los Bomberos. Hace más de dos años ofrecí pagarles su nómina y no hemos dejado de hacerlo. Lo hacemos de manera muy puntual, coyuntural y muy sentido porque es el salario. Ojalá que ellos tengan esa misma información, si no, que sirva este comentario para aclararlo”.

Aun así, el presidente municipal subraya que en el ayuntamiento de la capital está abierta la puerta del diálogo con todos los actores involucrados, el Patronato, los propios hombres y mujeres que conforman el cuerpo de ayuda, y con todos los interesados; “estamos abiertos a hacerlo en el momento que ellos quieran”.

Señaló el alcalde Galindo que los Bomberos son Metropolitanos, por lo que hay que preguntar quien más aporta, qué otros municipios además de la capital, les ayuda. Dijo que habrá que hacer el balance completo porque los Bomberos no son de la capital, prestan servicio a otros municipios como Mexquitic, Villa de Reyes, Villa de Zaragoza, Soledad de Graciano Sánchez, y ahora atenderán a Villa de Pozos. “Entonces tiene que ser equitativo”, enfatizó.

El que estén en paro técnico dijo el alcalde Galindo que no cree que signifique que no atenderán una emergencia, y concluyó externándoles su respeto y admiración, y lamentando lo que están pasando, sin dejar de señalar que son un Patronato, una agrupación privada que recibe aportaciones públicas.

