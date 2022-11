El Paseo Esmeralda recupera el rojo original de su cantera, gracias a los trabajos del Gobierno de la Capital

Una nueva máquina, con compresora y caldera, embellece la calle Hidalgo y el pasaje Zaragoza, con el retiro de suciedad que hacía ver el piso de color negro.

El trabajo es mucho más rápido, más eficiente, requiere de menos capital humano y de menor cantidad de agua: Christian Azuara.

La emblemática calle Hidalgo y el Pasaje Zaragoza, parte del camino peatonal más largo de América Latina, en el Centro Histórico de San Luis Potosí, ha mejorado su rostro con el cambio de color del piso negro, al original rojo de su cantera, una nueva imagen que ha sido bien recibida por transeúntes y comerciantes que todos los días visitan esa zona de la Capital.

“Ante las dificultades que se tenían para limpiar el piso del pasaje Hidalgo, que, a pesar de recibir limpieza con agua a presión, tenía un beneficio mínimo, se tomó la decisión de adquirir una nueva máquina de limpieza que funciona con compresora y una caldera de temperatura alta, que consigue el retiro del 95 por ciento de suciedad”, explicó el director de Servicios Municipales, Christian Azuara Azuara.

El funcionario municipal añadió que con el nuevo equipo, el trabajo es mucho más rápido, más eficiente, requiere de menos capital humano y de menor cantidad de agua.

El director de Servicios Municipales comentó que el embellecimiento del pasaje Hidalgo no solo es un tema de limpieza, sino que también incluye cambio de kits de alumbrado público e instalación de jardineras, como parte de la rehabilitación integral del Paseo Esmeralda, que incluirá obras viales desde la Plaza de Armas hasta la Calzada de Guadalupe, incluyendo el mercado La Merced y el Jardín Colón.

Para preservar la limpieza de la zona, Christian Azuara dijo que se realiza un trabajo mancomunado con la Dirección de Comercio y con la Unidad de Gestión del Centro Histórico, para que, a través del diálogo, se invite a comerciantes y a los mismos visitantes a no tirar basura y a evitar derramar líquidos como grasa, y que lo hagan en los lugares apropiados para ello.

“Hacemos un gran esfuerzo, me gustaría que se dieran la vuelta en las noches y hasta madrugadas para ver el trabajo del personal municipal que está haciendo sus labores de limpieza. A mí me gusta la frase que utiliza el alcalde Enrique Galindo, la ciudad más limpia no es la que se barre sino la que menos se ensucia”, concluyó Christian Azuara.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...