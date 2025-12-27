El Museo del Agua de Interapas fortalece su labor educativa y de concientización

El museo, se encuentra abierto al público en general en la planta potabilizadora de Los Filtros.

SLP.– El Museo del Agua (MusAg) de INTERAPAS continúa consolidándose como un espacio dedicado al aprendizaje y a la reflexión sobre la importancia del cuidado del agua, además de difundir la historia del abastecimiento y saneamiento en la ciudad de San Luis Potosí y su Zona Metropolitana.

Ubicado dentro de las instalaciones de la antigua planta potabilizadora “Los Filtros”, el museo ofrece a sus visitantes una experiencia informativa sobre el ciclo del agua, los procesos de potabilización y la relevancia del recurso hídrico en la vida cotidiana.

A través de pláticas, recorridos y exposiciones, el MusAg promueve temas como el uso responsable del agua, el cambio climático y las buenas prácticas para su conservación, con el objetivo de motivar a niñas, niños, jóvenes y adultos a convertirse en agentes de cambio.

INTERAPAS invita a escuelas, instituciones y público en general a conocer este espacio. Para agendar una visita, las personas interesadas pueden comunicarse a la línea Acuatel 444 123 64 00 o acudir de lunes a viernes, en un horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.