AYUNTAMIENTO

El Museo del Agua de Interapas fortalece su labor educativa y de concientización

By Redacción
sábado, diciembre 27, 2025

  • El museo, se encuentra abierto al público en general en la planta potabilizadora de Los Filtros.

SLP.– El Museo del Agua (MusAg) de INTERAPAS continúa consolidándose como un espacio dedicado al aprendizaje y a la reflexión sobre la importancia del cuidado del agua, además de difundir la historia del abastecimiento y saneamiento en la ciudad de San Luis Potosí y su Zona Metropolitana.

Ubicado dentro de las instalaciones de la antigua planta potabilizadora “Los Filtros”, el museo ofrece a sus visitantes una experiencia informativa sobre el ciclo del agua, los procesos de potabilización y la relevancia del recurso hídrico en la vida cotidiana.

A través de pláticas, recorridos y exposiciones, el MusAg promueve temas como el uso responsable del agua, el cambio climático y las buenas prácticas para su conservación, con el objetivo de motivar a niñas, niños, jóvenes y adultos a convertirse en agentes de cambio.

INTERAPAS invita a escuelas, instituciones y público en general a conocer este espacio. Para agendar una visita, las personas interesadas pueden comunicarse a la línea Acuatel 444 123 64 00 o acudir de lunes a viernes, en un horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

