EL JARDÍN DEL ARTE DEL BARRIO DE TEQUISQUIAPAN, UN PUNTO DE ENCUENTRO CULTURAL CADA FIN DE SEMANA

Todos los sábados y domingos, de 09:00 a 21:00 horas, el público puede disfrutar de exposiciones y talleres artísticos para todas las edades.

El Gobierno Municipal de San Luis Potosí, a través de la Dirección de Cultura Municipal, invita a la ciudadanía y a quienes visitan la capital potosina a recorrer y disfrutar el Jardín del Arte, que se instala cada sábado y domingo, en un horario de 09:00 a 21:00 horas, en el Jardín del Barrio de Tequisquiapan.

Este espacio cultural, impulsado por el alcalde Enrique Galindo Ceballos, se ha consolidado como un punto de encuentro entre la comunidad y las y los artistas locales, donde es posible conocer y adquirir obra original, así como apreciar la diversidad creativa que distingue a San Luis Potosí. Las y los visitantes pueden disfrutar de exposiciones de pintura, dibujo, escultura, grabado, diseño gráfico, fotografía y alebrijes, en un ambiente familiar y al aire libre.

Además de la exposición artística, el Jardín del Arte ofrece una amplia programación de talleres creativos, pensados para públicos de todas las edades:

Talleres permanentes

Domingos, de 10:00 a 17:00 horas

Taller “Alebrijes Rodantes” – Taller creativo para niños y niñas

Imparte: Anambre Casa Creativa

Informes: WhatsApp 444 381 8804

Sábados, de 18:30 a 21:00 horas, y domingos, de 10:00 a 15:00 horas

Taller “Colorea con Qbito”

Imparte: Qbito Gráfico Diseño Mexicano

Informes: WhatsApp 444 425 3661

Domingos, de 10:00 a 15:00 horas

Taller de acuarela para todas las edades

Imparte: Mtra. Claudia Lozano

Informes: WhatsApp 444 840 5403

Domingos, de 11:30 a 12:30 horas

Curso de fotografía para niños y niñas

Imparte: Academia Potosina de Fotografía

Informes: WhatsApp 444 843 3968

Sábados y domingos, de 17:00 a 21:00 horas

Taller de grabado en linóleo

Imparte: Mtro. Axel Marentes Galicia

Informes: WhatsApp 428 120 9561

Sábados y domingos, de 17:00 a 18:30 horas

Taller “Conexión natural: arte y medio ambiente”

Imparten: Mónica Gómez y Bonesi Palafox

Informes: WhatsApp 444 132 3495

Al respecto, el director de Cultura Municipal, Martín Juárez Córdova, destacó que “el Jardín del Arte es un espacio que fortalece la convivencia comunitaria y el acceso a la cultura, al tiempo que impulsa el talento local y fomenta la creatividad desde la infancia. Estos encuentros permiten que el arte forme parte de la vida cotidiana de la ciudad”.

El Gobierno Municipal reitera la invitación a visitar el Jardín del Arte del Barrio de Tequisquiapan y a sumarse a esta experiencia cultural que promueve el arte, la identidad y el encuentro ciudadano en uno de los barrios más emblemáticos de San Luis Potosí.