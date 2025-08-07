El Gobierno Municipal mantiene a gran ritmo la modernización vial de la ciudad

El Alcalde Enrique Galindo arrancó una nueva obra en la calle Grito de Dolores, en la colonia Constitución, con la que ya suman 75 emprendidas en menos de un año de la actual administración.

El Alcalde Enrique Galindo puso en marcha una nueva obra vial, con lo que son ya más de 75 las que se han emprendido por la actual administración entre octubre y agosto, que en total superan el millón y medio de metros cuadrados de calles y avenidas rehabilitadas: “Esto da una idea de la intensidad con la que estamos trabajando para mejorar las condiciones de la ciudad”, afirmó el Alcalde al poner en marcha los trabajos en la calle Grito de Dolores, en la Colonia Constitución.

Recalcó que, al igual que las demás obras realizadas dentro del programa Vialidades Potosinas 2.0, la intervención en esta calle será integral, ya que se instalará un nuevo drenaje, debido a que el actual está ya colapsado por su antigüedad. Asimismo, informó que además de la pavimentación, se colocará nueva red de agua potable, alumbrado, rampas para personas con discapacidad, pasos peatonales y señalética.

El Director de Obras Públicas, Eustorgio Chávez, detalló que se sustituirán 550 metros lineales de drenaje y una cantidad igual de tubería de agua potable, así como 100 nuevas descargas domiciliarias y otras 100 tomas de agua potable, 900 metros lineales de banquetas y guarniciones, y 4 mil 700 metros cuadrados de nuevo pavimento de 5 centímetros de espesor.

Por su parte, el Presidente de la Cámara Méxicana de la Industria de la Construcción, Lepoldo Stevens Pérez, destacó la importancia de la gran mayoría de las obras que lleva a cabo el Ayuntamiento son hechas por empresas potosinas, lo que representa un beneficio adicional, por la generación de empleos y porque los recursos invertidos se quedan en San Luis Potosí.