18.4 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
AYUNTAMIENTO

El Gobierno Municipal mantiene a gran ritmo la modernización vial de la ciudad

By Redacción
95
spot_img
jueves, agosto 7, 2025

  • El Alcalde Enrique Galindo arrancó una nueva obra en la calle Grito de Dolores, en la colonia Constitución, con la que ya suman 75 emprendidas en menos de un año de la actual administración.

El Alcalde Enrique Galindo puso en marcha una nueva obra vial, con lo que son ya más de 75 las que se han emprendido por la actual administración entre octubre y agosto, que en total superan el millón y medio de metros cuadrados de calles y avenidas rehabilitadas: “Esto da una idea de la intensidad con la que estamos trabajando para mejorar las condiciones de la ciudad”, afirmó el Alcalde al poner en marcha los trabajos en la calle Grito de Dolores, en la Colonia Constitución.

Recalcó que, al igual que las demás obras realizadas dentro del programa Vialidades Potosinas 2.0, la intervención en esta calle será integral, ya que se instalará un nuevo drenaje, debido a que el actual está ya colapsado por su antigüedad. Asimismo, informó que además de la pavimentación, se colocará nueva red de agua potable, alumbrado, rampas para personas con discapacidad, pasos peatonales y señalética.

El Director de Obras Públicas, Eustorgio Chávez, detalló que se sustituirán 550 metros lineales de drenaje y una cantidad igual de tubería de agua potable, así como 100 nuevas descargas domiciliarias y otras 100 tomas de agua potable, 900 metros lineales de banquetas y guarniciones, y  4 mil 700 metros cuadrados de nuevo pavimento de 5 centímetros de espesor.

Por su parte, el Presidente de la Cámara Méxicana de la Industria de la Construcción, Lepoldo Stevens Pérez, destacó la importancia de la gran mayoría de las obras que lleva a cabo el Ayuntamiento son hechas por empresas potosinas, lo que representa un beneficio adicional, por la generación de empleos y porque los recursos invertidos se quedan en San Luis Potosí.

 

Artículo anterior
EL VERDE TOMA LA DELANTERA RUMBO AL 2027 EN SLP
Artículo siguiente
El Gobierno de la Capital arranca la III Semana de Teatro Independiente
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.